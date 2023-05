Cheia de estilo, Vanessa Giácomo curte Paris com o marido: ''Lindos''

Após fim de novela, Vanessa Giácomo curte viagem com o marido fora do Brasil

A atriz Vanessa Giácomo (39) encantou com novas fotos de sua viagem por Paris, na França, com o esposo, Giuseppe Dioguardi, com quem está desde 2014 e tem uma filha, Maria Dioguardi (8). Cheia de estilo, ela apareceu com o amado fazendo um passeio turístico.

Nos registros, a artista surgiu curtindo o Museu do Louvre com o marido e chamou a atenção com seu look do dia. De saia amarela, camisa preta e sandálias rasteiras, ela deu um show de beleza no local.

Nos comentários dos cliques, os internautas admiraram a famosa e o esposo. "Lindos", disseram os fãs. "Que maravilha", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Vanessa Giácomo encantou ao publicar a primeira foto com Giuseppe. Discreta com sua vida pessoal, ela chamou a atenção ao exibir o momento de sua intimidade nas redes.

Antes de viajar, logo após o fim da novela, a famosa mudou o visual e impressionou ao exibir o resultado da transformação.

Veja as fotos de viagem de Vanessa Giácomo:

Marido de Vanessa Giácomo surge em fotos raras com a atriz e jornalista global

Discreta com sua vida pessoal, a atriz Vanessa Giácomo não compartilha foto do rosto de seus filhos e nem retratos com o esposo. Recentemente, a artista surpreendeu ao publicar cliques com o marido, Giuseppe Dioguardi, e também com a apresentadora do Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo (50), que também surgiu com seu namorado, Pedro Correa.

Nos registros publicados pela global, que está no ar em Travessia, ela apareceu sorridente ao lado da jornalista mostrando ser bem amigas. As famosas e seus amados surgiram curtindo um jantar com vinho em um restaurante do Rio de Janeiro.

"Porque amamos esse casal @appaaraujo@pedrofcorrea e é sempre uma alegria esse encontro! Óculos do Peppe compartilhado", contou Vanessa Giácomo na legenda da publicação.

Nos comentários, a apresentadora global escreveu provando que são bem íntimas: "Sempre juntos e salvos pelo óculos do Peppe. Amo vocês". Veja as fotos do encontro aqui.