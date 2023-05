Vanessa Giácomo faz raríssima aparição com o marido, a sogra e a filha no Rio de Janeiro

Atriz Vanessa Giácomo faz raríssima aparição com a família durante desembarque no aeroporto do Rio; veja fotos

A atriz Vanessa Giácomo fez um raríssima aparição ao lado da família enquanto esperava o desembarque da sogra, dona Regina Dioguardi, na noite da última terça-feira, 16, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Aos 40 anos, ela foi clicada acompanhada do maridão Giuseppe Dioguardi e da herdeira Maria, de oito anos.

Nas imagens, a arista que brilhou em 'Travessia' manteve a discrição ao surgir ao lado do amado e da pequena. Ela apareceu usando uma calça preta, camiseta branca e rasteirinha. Os destaques das imagens ficaram por conta da recepção calorosa que Vanessa ofereceu a sogra logo após o desembarque.

Amada pelos fãs, recentemente a famosa mudou o visual dias após o desfecho da trama de Gloria Pirez. Por meio de suas redes sociais, Vanessa surgiu com as madeixas um pouquinho alongadas e os fios iluminados discretamente. Nos comentários da publicação, os internautas aprovaram a mudança. "Que linda", admiraram. "Ficou muito bom", disseram outros.

VEJA AS FOTOS DE VANESSA GIÁCOMO NO AEROPORTO:

Foto: Pereira/Ag News

Foto: Pereira/Ag News

Foto: Pereira/Ag News

Foto: Pereira/Ag News

Marido de Vanessa Giácomo surge em fotos raras com a atriz e jornalista global

Discreta com sua vida pessoal, a atriz Vanessa Giácomo não compartilha foto do rosto de seus filhos e nem retratos com o esposo. Mas, a artista surpreendeu ao publicar cliques com o marido, Giuseppe Dioguardi, e também com a apresentadora do Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo (50), que também surgiu com seu namorado, Pedro Correa.

Nos registros publicados, ela apareceu sorridente ao lado da jornalista mostrando ser bem amigas. As famosas e seus amados surgiram curtindo um jantar com vinho em um restaurante do Rio de Janeiro.

"Porque amamos esse casal e é sempre uma alegria esse encontro! Óculos do Peppe compartilhado", contou Vanessa Giácomo na legenda da publicação.