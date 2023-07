Vanessa Giácomo curte viagem pela Itália e bebe água sagrada do Vaticano

Atriz Vanessa Giácomo deixa internautas com inveja de suas férias com viagem pela Itália

Nesta quinta-feira, 20, a atriz Vanessa Giácomo mostrou que está aproveitando da melhor forma as suas férias! Viajando pela Itália, na Europa, a famosa compartilhou alguns cliques em suas redes sociais diversas fotos no Vaticano, nas quais aparece até mesmo bebendo a água de uma fonte sagrada que está localizada no pátio do país.

Sem legenda nenhuma, a artista compartilhou uma sequência de fotos de sua viagem através de seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, Vanessa surge bebendo a água sagrada e passeando pelo menor país do mundo reconhecido pela ONU.

De vestido com uma longa fenda lateral e um decote trançado, a atriz arrancou uma enxurrada de elogios de seus seguidores. “Que linda você”, “Bela”, “Amo a Itália, aproveite!”, “Você é nota 10”, “Quase uma obra de arte”, são algumas das mensagens que podem ser vistas na postagem. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Vanessa Giácomo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @vanessagiacomo

Vanessa Giácomo curte Paris com o marido

A atriz Vanessa Giácomoencantou com fotos de sua viagem por Paris, na França, com o esposo, Giuseppe Dioguardi, com quem está desde 2014 e tem uma filha, Maria Dioguardi. Cheia de estilo, a famosa apareceu com o amado fazendo um passeio turístico pela cidade considerada a mais romântica do mundo inteiro.

Nos registros compartilhados em seu perfil oficial no Instagram, a artista surgiu curtindo uma visita ao Museu do Louvre com o marido e chamou a atenção dos internautas com seu look do dia. De saia amarela, camisa preta e sandálias rasteiras, ela deu um show de beleza no local. Nos comentários dos cliques, os internautas admiraram a famosa e o esposo. "Lindos", disseram os fãs. "Que maravilha", falaram outros usuários das redes sociais.