Vanessa Giácomo surpreende ao mostrar férias com a filha: 'Que linda'

Muito discreta, Vanessa Giácomo surpreende ao compartilhar cliques raros com a filha durante férias

Muito discreta com sua vida pessoal, a atriz Vanessa Giácomo surpreendeu ao compartilhar alguns registros curtindo as férias com a filha mais nova, Maria Dioguardi, de oito anos. Sem revelar o local, a famosa só apareceu recebendo muito carinho da herdeira.

Sem mostrar o rosto da menina, a artista surgiu abraçando e recebendo beijos dela. Em outros cliques, Vanessa Giácomo apareceu sozinha com um patinete verde. Usando um vestido e óculos escuros, ela esbanjou estilo.

"Férias", escreveu ela na legenda da publicação dos registros especiais. Nos comentários, a famosa recebeu elogios. "Que linda", admiraram os fãs. "Que amor", falaram outros ao verem o momento da atriz com a herdeira caçula.

Ainda nos últimos meses, Vanessa Giácomo foi flagrada com a filha e com o marido, Giuseppe Dioguardi, passando por um aeroporto. Veja as fotos aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @vanessagiacomo

Já viu? Marido de Vanessa Giácomo surge em foto de viagem com a atriz

A atriz Vanessa Giácomo tirou férias e resolveu viajar com o marido para Paris, na França, após o fim da novela das nove, Travessia. Nesta quinta-feira, 18, a famosa compartilhou alguns cliques curtindo a Cidade Luz em grande estilo e chamou a atenção ao surgir com o esposo.

Discreta com sua vida pessoal, a artista não mostra o rosto de seus três filhos e, raramente, exibe o amado, Giuseppe Dioguardi, com quem está desde 2014 e tem uma filha, Maria Dioguardi. Mas, ela resolveu publicar um momento apaixonado com o companheiro para os fãs admirarem.

Agarradinha com o esposo, ela apareceu cheia de estilo desfrutando o clima de romance de Paris. Nos comentários, os internautas admiraram o casal. "Lindos", escreveram os seguidores. "Aproveitem", falaram outros.

Veja as fotos de Vanessa Giácomo em Paris:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @vanessagiacomo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @vanessagiacomo