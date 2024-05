Com clique raro, Vanessa Giácomo celebra o aniversário do filho: "Te amo"

Nas redes sociais, a atriz Vanessa Giácomo compartilhou uma foto do filho, Moisés, e comemorou o seu aniversário de 14 anos

Vanessa Giácomo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quarta-feira, 29, Moisés, seu filho com o ator Daniel de Oliveira, completou 14 anos de vida, e ela fez questão de comemorar a data na web.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou uma foto em que o herdeiro aparece segurando uma vela de aniversário e o parabenizou. "Feliz aniversário, meu filho amado! Que a vida te presenteie com muita felicidade, saúde e sucesso", começou o texto.

A artista completou o texto se declarando para Moisés. "Que este novo ciclo seja repleto de conquistas e momentos inesquecíveis. Te amo mais do que as palavras podem expressar. Parabéns! Viva Moisés", finalizou a homenagem.

Os fãs parabenizaram o filho da atriz nos comentários. "Parabéns e saúde pra ele", disse uma seguidora. "Parabéns, Moisés. Feliz aniversário, que Deus te abençoe e te proteja", escreveu outra. "Parabéns para o Moisés!!! Muitas alegrias sempre", comentou uma terceira.

Além de Moisés, Vanessa e Daniel também são pais de Raul, que está com 16 anos. Os dois ficaram juntos entre 2004 e 2012. A atriz também é mãe de Maria, fruto de seu atual relacionamento com Giuseppe Dioguardi. A menina completou nove anos em janeiro e ganhou uma festa com o tema 'Turma da Mônica'.

Confira:

