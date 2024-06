Leilão de Neymar arrecada o dobro de edição anterior; saiba quanto

O Leilão de Neymar Jr aconteceu nesta segunda-feira, 03. Em uma publicação nas redes sociais, o Instituto anunciou a arrecadação da edição

A 4ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr foi realizada nesta segunda-feira, 03, no clube Monte Líbano, no bairro de Moema, em São Paulo. Em uma publicação nas redes sociais, após o término do evento, o Instituto anunciou que a arrecadação desta edição alcançou R$ 21 milhões.

"Um super agradecimento a todos que tornaram esse noite possível. Apresentadores, parceiros, convidados e equipe, muito obrigada! Encerramos a noite com o total de R$21 Milhões arrecadados, batendo mais um recorde no Leilão do Instituto Neymar Jr. E é tudo pelas nossas crianças!", diz a nota.

O valor é mais que o dobro dos R$ 10 milhões arrecadados na edição anterior, realizada no ano passado. Na primeira edição, em 2017, foram arrematados R$ 2,5 milhões; e na segunda, que foi realizada no ano seguinte, cerca de R$ 3,9 milhões foram recebidos. O dinheiro é destinado para as atividades socioeducativas do Instituto Projeto Neymar Jr., que tem como objetivo promover a inclusão social de jovens e crianças.

24 lotes leiloados

Ao todo, 24 lotes foram leiloados. Entre os itens, estava uma camisa usada por Pelé em seu último jogo, assinada pelo próprio ex-jogador. Além de um relógio Hublot King Power Big Bang 305 em ouro rosé, edição limitada a 50 unidades, oferecido por Faustão. E uma chuteira de Neymar banhada a ouro 18 quilates com pedras preciosas.

E também experiências como um passeio por Riad, incluindo assistir a um jogo do Al-Hilal no camarote de Neymar e um encontro com o jogador, para duas pessoas. Uma viagem de luxo para a Europa, visitando Londres, Capri e Mallorca, incluindo oito noites de hospedagem para duas pessoas. E um dia especial no haras do cantor Eduardo Costa para quatro pessoas. Veja aqui tudo o que foi leiloado.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Instituto Projeto Neymar Jr (@institutoneymarjr)