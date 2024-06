Sasha Meneghel relembra dificuldade para criar grife: 'Teve perrengue'

Sasha Meneghel reuniu amigos e familiares para o desfile de lançamento de sua grife, a Mondepars; estilista viveu dia repleto de emoção

Em meio a aplausos, sorrisos e lágrimas de emoção, Sasha Meneghel (25) deu início a mais um capítulo de sua história na moda. Em São Paulo, a modelo e empresária orquestrou desfile para lançar sua grife, a Mondepars, sob olhar atento dos pais, Xuxa Meneghel (61) e Luciano Szafir (55), e de seu amado, João Lucas (24).

"Eu não imaginei que fosse chorar e já perdi a conta de quantas vezes chorei hoje. Nunca senti uma emoção tão intensa quanto hoje, eu realizei um sonho!", destacou a estilista, que define o estilo da grife como atemporal e versátil.

Com a fiel escudeira Doralice nos braços, Xuxa não escondia o orgulho. "É orgulho em todos os sentidos. Sempre te disse que você é tudo que eu sonhei em ter como filha um dia… mentira! Não imaginava que você poderia ser tudo isso e muito mais. Sua beleza é infinita e eterna. Te amo, te admiro, te respeito", escreveu a apresentadora nas redes sociais dias antes do grande dia.

A Rainha estava acompanhada do amado, Junno Andrade (60), e a bordo de vestido intitulado Morgana, da grife. "Minha mãe me inspira desde sempre! Olha a quantidade de ombreiras que eu tenho nesse desfile!”, frisou a anfitriã, que apresentou 38 looks.

"Filha, que desfile mais lindo, como estamos orgulhosos de você. Te amo. E isso é só o começo", destacou Szafir. "Estou com cara de choro, estou emocionado. A Sasha é a pessoa que mais admiro na Terra, sei o esforço e a dedicação que ela colocou nesse projeto, acompanhei as noites de sono maldormidas, e ver isso exatamente como ela sonhou é emocionante", atestou João.

Na primeira-fila, o destaque ficou para Bruna Marquezine (28), que também usou um modelito da Mondepars. "Não chora senão eu vou chorar", falou a atriz ao se encontrar com a estilista no backstage. Bruna assistiu ao desfile ao lado de João Guilherme (22), Taís Araujo (45), João Lucas, Xuxa, Junno e Szafir.

Habituèe das Semanas de Moda, GKay (31) também marcou presença. "Estou muito ansiosa para ver o desfile, porque vindo de Sasha a gente já espera uma coisa linda!", exaltou a influencer antes da apresentação. Após o desfile, a influencer conferiu de perto todas as peças. "A Mondepars nasceu da

forma mais linda e encantadora. Achei tudo impecável", elogiou ela.

"Eu estou toda de Mondepars para o desfile de lançamento dessa marca de moda brasileira, feminina e desenvolvida pela Sasha, que colocou todo o seu amor e talento nessa coleção. Ela arrasou muito!", reforçou Taís.

Intitulada Debut Collection, a coleção apresenta traços minimalistas e práticos, já que algumas peças possuem ajustes simples, como, por exemplo, uma calça que permite a adaptação da altura da cintura.

Fã declarada da alfaiataria, Sasha não deixou a tendência de fora e apostou em blazers, ombreiras e acabamento impecável. "Estou muito feliz e muito animada para ver o que vai acontecer daqui pra frente. O pouco que eu vi me pareceu positivo, então parece que sai um peso. Teve perrengue, mas no final tudo sempre vale a pena", avaliou a estilista, citando a reação dos convidados.