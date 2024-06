Fernanda Bande, do BBB 24, abre o jogo sobre sua sexualidade: ‘Presente’

Ex-participante do BBB 24, Fernanda Bande surpreende ao responder comentário sobre sua orientação sexual em meio às especulações

Na última quinta-feira, 27, Fernanda Bande, que ficou famosa depois de participar do Big Brother Brasil 24, surpreendeu ao revelar abertamente sua orientação sexual em resposta a especulações. A influenciadora digital e apresentadora sugeriu discretamente que é bissexual ao participar de uma trend nas redes sociais.

Através do X, o antigo Twitter, Fernanda se abriu sobre o assunto ao comentar em uma publicação: “Agora quem vai começar a trend das lésbicas patys?”, dizia a mensagem sobre uma trend em que mulheres postam suas fotos. Em resposta, a confeiteira incluiu diversos cliques super produzidos e na legenda compartilhou que contava como ‘metade’,

“Opaaa….1/2 presente”, Fernanda escreveu e deixou os seguidores impressionados com a revelação: “Se assumiu bissexual de uma forma tão tuiteira que estou sem palavras”, disse uma admiradora. “Esse 1/2 foi perspicaz demais, cadê a trend dos bi?”, perguntou mais uma. “Como assim, o que eu perdi?”, brincou um terceiro.

Vale lembrar que durante sua participação no reality show da Globo, Fernanda negou ser bissexual e falou sobre seu relacionamento com o educador físico Daniel Gregg: "Não levanto bandeira nenhuma pra depois falarem 'ai, ela não é bi'. Não, não sou bi. Eu sou hétero, tenho um relacionamento sério maravilhoso [com um homem]”, disse.

“Mas quando estou numa festinha, eu não me atento a nenhum homem. Em nenhuma festa. Em todas as festas que eu fui, nenhum rapaz me chamou atenção", disse Fernanda. "Eu sou hétero, mas em festa... Em festa, não tem regra", a confeiteira detalhou e ganhou um apelido de sua colega, Giovanna Pitel: "Ela é bi de festinha!".

Giovanna Pitel fala sobre briga com Fernanda Bande:

Na última terça-feira, 18, Giovanna Pitel quebrou o silêncio e esclareceu os rumores de uma suposta briga com Fernanda Bande. Após os seguidores notarem um suposto climão entre as duas durante seu programa no Multishow, 'Na cama com Pitanda', a apresentadora contou que tudo não passou de especulação e que as duas continuam se dando super bem.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, Pitel foi questionada sobre os burburinhos de que estaria brigada com Fernanda. Vale lembrar que a amizade delas teve início durante o Big Brother Brasil 24, quando costumavam passar boa parte dos momentos deitadas na cama fofocando sobre os colegas de confinamento; saiba mais!