De vestido aberto, Bruna Linzmeyer exibe axilas naturais em evento

A atriz Bruna Linzmeyer chamou a atenção nesta quinta-feira, 27, ao marcar presença no evento Orgulhe-se, em comemoração ao Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, no Ephigenia Rooftop em São Paulo. Com um look branco ousado, ela roubou a cena ao chegar no local.

Assumindo suas axilas naturais, sem tirar os pelos, a famosa fez questão de exibi-las levantando os braços. Usando um vestido aberto na barriga e também nas costas, a musa esbanjou beleza ao revelar suas curvas na peça toda recortada.

Dona de um estilo autêntico, Bruna Linzmeyer arrematou a produção para o evento com um penteado mais clássico, maquiagem com cor apenas na boca e sobrancelhas bem marcadas para cima.

Recentemente, a famosa falou sobre ter se assumido lésbica. “Foi uma sensação adorável, uma mistura de calma e excitação, aquela beleza do pertencimento. As pessoas sempre procuram a dor no orgulho, mas a minha vida apenas se expandiu”, disse ela em entrevista no site Vogue, e completou: “Com o passar do tempo fui me reconhecendo sapatão. Lembro que um dia eu senti tesão por uma mulher e flertei com ela. Quando namorei uma mulher pela primeira vez, entendi que desse ponto para trás, eu já era sapatão há muito mais tempo”.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Bruna Linzmeyer é assaltada a caminho do trabalho no Rio de Janeiro

A atriz Bruna Linzmeyer foi assaltada ao sair de casa para trabalhar na quarta-feira, 7 de fevereiro. A famosa levou um baita susto quando foi abordada por ladrões no Rio de Janeiro, enquanto estava a caminho das gravações para a série Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, da HBO.

Segundo a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, o assalto aconteceu na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Apesar do susto, Bruna não foi ferida, mas acabou tendo seu celular levado pelos assaltantes.