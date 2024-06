Bruna Linzmeyer abre o jogo sobre sua orientação sexual: ‘Sensação adorável’

Bruna Linzmeyer conta como se sentiu ao identificar a sua orientação sexual e reflete sobre falar publicamente sobre o assunto

A atriz Bruna Linzmeyer falou abertamente sobre assumir sua orientação sexual. Ela se identifica como lésbica e contou sobre a sensação ao se descobrir.

“Foi uma sensação adorável, uma mistura de calma e excitação, aquela beleza do pertencimento. As pessoas sempre procuram a dor no orgulho, mas a minha vida apenas se expandiu”, disse ela em entrevista no site Vogue, e completou: “Com o passar do tempo fui me reconhecendo sapatão. Lembro que um dia eu senti tesão por uma mulher e flertei com ela. Quando namorei uma mulher pela primeira vez, entendi que desse ponto para trás, eu já era sapatão há muito mais tempo”.

Então, ela refletiu sobre a importância de falar publicamente sobre sua sexualidade. "Falando da minha experiência, uma coisa que foi uma grande conquista da minha carreira, e eu trabalho na TV desde os 17 anos... é o reconhecimento das pessoas na rua, de outras meninas sapatão, mas também de pessoas da comunidade LBTQIAPN+ em geral, me emociono mesmo. Minha existência atravessou a existência delas de alguma forma. E disso nascem muitas trocas bonitas, que me alimentam de volta, sabe? É uma via de mão dupla", contou.

Bruna Linzmeyer causa alvoroço ao se exibir ao natural em cliques na praia

No fim de 2023, a atriz Bruna Linzmeyer deixou seus seguidores de queixo caído ao compartilhar alguns momentos descontraídos de uma manhã na praia. Em alguns cliques reveladores após um banho de mar, a artista colocou toda a sua beleza natural e corpão real para jogo, mas os registros ousados acabaram recebendo críticas nos comentários.

Em seu perfil oficial no Instagram, Bruna mostrou que aproveitou o clima quente de fim de ano para se refrescar no mar. Com um álbum de fotos do passeio ao ar livre, a artista mostrou que escolheu um look mínimo para a ocasião. Entre os registros, a morena aparece posando com um biquíni laranja e um colar de miçangas, com detalhes do corpão em evidência.

Apesar de ter atraído vários elogios para sua publicação ousada, onde ela exibiu seus pelos corporais nas redes sociais, Bruna recebeu muitas críticas de diversos internautas. "Só acho que os pelos íntimos não precisam chegar a esse ponto”, uma seguidora opinou. “Vergonha alheia, viu? Se gosta de ficar assim não precisa se expor”, criticou mais uma.

Alguns saíram em defesa da liberdade da artista: “Não é nenhuma obrigação e não tem nada a ver com higiene!!”, disse uma. "Tá mais que certa", comentou outro.