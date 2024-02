Bruna Linzmeyer é assaltada a caminho do trabalho no Rio de Janeiro

Ao sair de casa para trabalhar em sua mais nova série, Bruna Linzmeyer é assaltada no Rio de Janeiro; saiba o que aconteceu

A atriz Bruna Linzmeyer foi assaltada ao sair de casa para trabalhar nesta quarta-feira, 7. A famosa levou um baita susto quando foi abordada por ladrões no Rio de Janeiro, enquanto estava a caminho das gravações para a série Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, da HBO.

Segundo a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, o assalto aconteceu na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Apesar do susto, Bruna não foi ferida, mas acabou tendo seu celular levado pelos assaltantes.

A atriz seguiu para o local de gravações de sua série, onde tomou as providências sobre o ocorrido. Segundo pessoas próximas de Bruna, ela ficou com medo de ter seus documentos divulgados na internet, mas acabou conseguindo bloquear sua conta bancária online para não sofrer outro roubo. Até agora, ela não se pronunciou sobre o assalto.

Bruna Linzmeyer causa alvoroço ao se exibir ao natural em cliques na praia

No fim de 2023, a atriz Bruna Linzmeyer deixou seus seguidores de queixo caído ao compartilhar alguns momentos descontraídos de uma manhã na praia. Em alguns cliques reveladores após um banho de mar, a artista colocou toda a sua beleza natural e corpão real para jogo, mas os registros ousados acabaram recebendo críticas nos comentários.

Em seu perfil oficial no Instagram, Bruna mostrou que aproveitou o clima quente de fim de ano para se refrescar no mar. Com um álbum de fotos do passeio ao ar livre, a artista mostrou que escolheu um look mínimo para a ocasião. Entre os registros, a morena aparece posando com um biquíni laranja e um colar de miçangas, com detalhes do corpão em evidência.

Apesar de ter atraído vários elogios para sua publicação ousada, onde ela exibiu seus pelos corporais nas redes sociais, Bruna recebeu muitas críticas de diversos internautas. "Só acho que os pelos íntimos não precisam chegar a esse ponto”, uma seguidora opinou. “Vergonha alheia, viu? Se gosta de ficar assim não precisa se expor”, criticou mais uma.

Alguns saíram em defesa da liberdade da artista: “Não é nenhuma obrigação e não tem nada a ver com higiene!!”, disse uma. "Tá mais que certa", comentou outro.