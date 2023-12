Bruna Linzmeyer causa alvoroço ao se exibir ao natural em cliques na praia

Atriz Bruna Linzmeyer chama atenção em suas redes sociais ao exibir detalhes do corpão natural em registros descontraídos na praia

Neste sábado, 30, a atriz Bruna Linzmeyer usou as redes sociais para compartilhar alguns momentos descontraídos de uma manhã na praia. Em alguns cliques reveladores após um banho de mar, a artista colocou toda a sua beleza natural e corpão real para jogo, mas os registros ousados acabaram recebendo críticas nos comentários.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Bruna mostrou que aproveitou o clima quente para se refrescar no mar. Com um álbum de fotos do passeio ao ar livre, a artista mostrou que escolheu um look mínimo para a ocasião. Entre os registros, a morena aparece posando com um biquíni laranja e um colar de miçangas, com detalhes do corpão em evidência.

Bruna Linzmeyer exibe beleza natural em passeio na praia - Reprodução/Instagram

Sem maquiagem e com os cabelos ao natural, Bruna fez caras e bocas em ângulos nada convencionais. Com a cabeça jogada para trás e sua intimidade totalmente em foco, a atriz chamou atenção com os registros: “Se você fosse um bicho do mar qual você seria?”, ela legendou a publicação de forma despretensiosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Linzmeyer (@brunalinzmeyer)

Nos comentários, seus admiradores não pouparam elogios para a publicação ousada: “Uma deusa! Te admiro”, disse uma fã. “Você é gata demais”, comentou outra. “Tá maravilhosa”, disse uma terceira. Mas além dos elogios, alguns seguidores também dividiram opiniões e criticaram a atriz por exibir seus pelos nas redes sociais.

“Só acho que os pelos íntimos não precisam chegar a esse ponto”, uma seguidora opinou. “Vergonha alheia, viu? Se gosta de ficar assim não precisa se expor”, criticou mais uma. “Que necessidade de causar e chamar atenção”, disse outra. Alguns saíram em defesa da liberdade da artista: “Não é nenhuma obrigação e não tem nada a ver com higiene!!”, disse uma. "Tá mais que certa", comentou outro.

Vale lembrar que Bruna já comentou sobre a decisão de dispensar a depilação anteriormente: “A internet tem isso. Mas, eu acho que o mais legal foi poder assumir esse lugar, sabe? De ser uma mulher”, Bruna rebateu as críticas que recebeu após posar com os pelos à mostra em uma campanha publicitária para uma marca de lingerie.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Linzmeyer (@brunalinzmeyer)

Bruna Linzmeyer está solteira?

Recém-solteira desde que terminou um longo namoro com a artista Marta Supernova no final de novembro deste ano, a atriz Bruna Linzmeyer já está vivendo um novo romance. É que a artista foi flagrada em clima de intimidade com uma jornalista, indicando que a fila andou; saiba todos os detalhes sobre o suposto affair da atriz.

Apesar de não ter confirmado o romance, a artista foi clicada curtindo um espetáculo no Centro do Rio acompanhada de Kin Saito, que trabalha diretamente com o time feminino do Cruzeiro, como coordenadora de futebol: “O propósito com o Cruzeiro Feminino é redefinir o conceito de referência no Brasil”, ela explicou nas redes sociais.