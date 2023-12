A fila andou! Bruna Linzmeyer é vista em clima de 'intimidade' com jornalista

Bruna Linzmeyer é vista em clima de 'intimidade' com jornalista; saiba quem é a sortuda

Recém-solteira desde que terminou um longo namoro, a atriz Bruna Linzmeyer já está vivendo um novo romance. É que a artista foi flagrada em clima de intimidade com uma jornalista, indicando que a fila andou.

Neste final de semana, a artista foi clicada curtindo um espetáculo no Centro do Rio acompanhada de Kin Saito. As fotos foram publicadas pelo jornal 'Extra'. Elas mostram as duas trocando carinhos sem perceber a presença dos fotógrafos.

Quem é Kin Saito?

Nascida em Curitiba, capital do Paraná, Kin Saito é formada em Jornalismo pela PUC-Rio e atua desde 2015 cobrindo o futebol feminino, modalidade na qual é especialista. Mesmo jovem, ela autou entre 2015 e 2017 no Departamento de Comunicação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ela também ocupa um cargo no Grupo R9, empresa que tem como proprietário Ronaldo Fenômeno - lá, ela atua como Coordenadora de Futebol Feminino.

Atualmente, ela tem trabalhado diretamente com o time feminino do Cruzeiro.“O propósito com o Cruzeiro Feminino é redefinir o conceito de referência no Brasil. Há o entendimento do futebol feminino como um pilar estratégico do clube e estamos comprometidos com a profissionalização da categoria. A missão é planejar a longo prazo, pensando sempre na alta performance, sustentabilidade financeira e formação de novos talentos”, afirmou ela recentemente nas redes sociais.

A atriz Bruna Linzmeyer anunciou o fim de seu namoro com a artista Marta Supernova em um desabafo publicado no dia 30 de novembro. No relato nas redes sociais, ela mandou um recado sincero aos fãs e reiterou que as duas vão seguir muito próximas.

"Estamos encerrando nosso namoro, mas não nosso amor, nosso cuidado e companheirismo. Fechamos esse ciclo para abrirmos outros, novos momentos, novos ares e vivências, mas sempre juntas", declarou ela.