Bruna Linzmeyer anuncia fim de namoro com artista: "O amor tem várias faces"

Bruna Linzmeyer anuncia fim de namoro com artista, mas reitera que relação entre as duas segue de pé; atriz da Globo ganhou apoio dos fãs

A atriz Bruna Linzmeyer anunciou nesta quinta-feira, 30, o fim de seu namoro com a artista Marta Supernova. Em um relato nas redes sociais, ela mandou um recado sincero aos fãs e reiterou que as duas vão seguir muito próximas.

"Estamos encerrando nosso namoro, mas não nosso amor, nosso cuidado e companheirismo. Fechamos esse ciclo para abrirmos outros, novos momentos, novos ares e vivências, mas sempre juntas", declarou ela.

Em comentários nas redes sociais, fãs deixaram muitas mensagens de carinho para o agora ex-casal. "Vocês são demais! Maravilhosas", comentou um. "O amor tem várias faces. E se relacionar com essa realidade é um pedido para ser adulto", apoiou outro.

Marta Supernova é DJ, artista e produtora. As duas assumiram o namoro em 2020, logo depois do início da pandemia. Hoje, Bruna Linzmeyer é uma das maiores estrelas das telenovelas, tendo atuado em uma série de produções de sucesso na televisão, incluindo Pantanal, seu último trabalho como atriz.

Reencontrou o ex em viagem

Recentemente, Bruna Linzmeyer foi vista ao lado do ex, Juca Visman, que namorou com a atrizpor três anos. O artista plástico iniciou a transição em 2021, dois anos após terminar o relacionamento com a global. Nas redes sociais, a atriz comemorou o aniversário com um agradecimento logo após comemorar a data rodeada pelos amigos mais próximos.

"A beleza de envelhecer e juntar amigues y memórias pelo caminho. Agradeço aos seres encantados que me guiam e me protegem, e como diz minha canção de aniversário favorita: seja a casa onde mora a morada da alegria/ o refúgio da aventura”, disparou ela em seu perfil oficial nas redes sociais.