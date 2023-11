Bruna Linzmeyer celebra aniversário com festão em alto-mar: “Beleza de envelhecer”

Que luxo! Bruna Linzmeyer celebrou seu aniversário em grande estilo ao reunir seus amigos em uma ilha paradisíaca no Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira, 13, a atriz Bruna Linzmeyer usou as redes sociais para revelar que comemorou seus 31 anos em grande estilo! A artista escolheu um cenário deslumbrante em uma ilha no Rio de Janeiro para celebrar a chegada de mais um ano de vida. Ao lado de seus amigos, ela curtiu um verdadeiro festão em alto-mar!

Bruna completou mais uma volta ao redor do sol no último sábado, 11, mas a atriz só revelou os registros da comemoração agora. Através do feed de seu perfil oficial do Instagram, a loira abriu um álbum de fotos de seu festão com uma capa e tanto! É que ela elegeu um clique em que quase mostra demais ao posar no barco com um biquíni micro.

Na sequência, a artista aparece fazendo caras e bocas para se exibir em alta-mar. Bruna também apareceu se divertindo em vários registros ao lado dos amigos, com direito a mergulhos refrescantes, degustação de docinhos e claro, muitos drinks! Inclusive, em um dos vídeos, a loira dá start na comemoração ao abrir uma garrafa de champanhe.

Na legenda, Bruna celebrou a ocasião com uma declaração sobre seu dia especial: "A beleza de envelhecer e juntar amigues y memórias pelo caminho. Agradeço aos seres encantados que me guiam e me protegem, e como diz minha canção de aniversário favorita: seja a casa onde mora a morada da alegria/ o refúgio da aventura”, ela refletiu.

Por fim, a atriz deixou um recado para rebater possíveis críticas sobre seu físico e complementar a reflexão sobre seu aniversário. "Corpo é casa", concluiu Bruna, que recebeu parabenizações e muitos elogios, mas também alguns questionamentos sobre o fato de não se depilar nos comentários da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Linzmeyer (@brunalinzmeyer)

Vale lembrar que a artista já comentou sobre a decisão de dispensar a depilação anteriormente: “A internet tem isso. Mas, eu acho que o mais legal foi poder assumir esse lugar, sabe? De ser uma mulher”, Bruna rebateu as críticas que recebeu após posar com os pelos à mostra em uma campanha publicitária para uma marca de lingerie.

Bruna Linzmeyer está namorando?

O coração de Bruna Linzmeyer já tem dona! Ela e Marta Supernova estão juntas há dois anos. A eleita da global é DJ e atua em festas badaladas do Rio de Janeiro. Embora também tenha experiência como produtora e no cinema, ela tem investido cada vez mais em sets próprios, que fazem sucesso entre o público que curte música eletrônica.

Inclusive, no último domingo, 5, a atriz foi flagrada um momento raríssimo ao lado da namorada, Marta Supernova. As duas foram juntinhas ao festival Rock the Mountain, que reuniu famosos em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, e trocaram beijos apaixonados durante o evento; confira os flagras de Bruna e Marta.