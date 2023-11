Pegou fogo! Bruna Linzmeyer retoca o batom e troca beijos quentes com a namorada

Bruna Linzmeyer retoca o batom e troca beijos quentes com Marta Supernova; as duas foram flagras em festival

Apaixonada e feliz, a atriz Bruna Linzmeyer foi flagrada na tarde deste domingo, 5, em um momento raríssimo ao lado da namorada, Marta Supernova. As duas foram juntinhas ao festival Rock the Mountain, que reuniu famosos em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

Nos cliques, elas surgem trocando abraços e beijos apaixonados. Para a ocasião, as duas escolheram looks bem estilosos. Antes dos beijos, a atriz apareceu até retocando o batom em um post publicado em suas redes sociais.

Bruna Linzmeyer e Marta Supernovaestão juntas há dois anos. A eleita da global é DJ e atua em festas badaladas do Rio de Janeiro. Embora também tenha experiência como produtora e no cinema, ela tem investido cada vez mais em sets próprios, que fazem sucesso entre o público que curte música eletrônica.

Veja:

Bruna Linzmeyer desabafa após Globo cortar cena de novela

Em um momento corajoso, a atriz Bruna Linzmeyer fez um pronunciamento após a Globo cortar um beijo entre duas personagens em Vai na Fé, novela exibida no horário das 7. A decisão revoltou o público que foi às redes sociais reclamar. Agora, a atriz, que namora a DJ Marta Supernova, resolveu se pronunciar sobre o tema e propôs uma reflexão corajosa sobre a situação. Segundo ela, a mobilização do público foi importante.

"Eu fiquei muito feliz de ver a mobilização que vocês fizeram ontem no Twitter e eu tenho fé que esse beijo vai rolar, mas eu também fiquei pensando que eu quero muito mais do que um beijo", começou a atriz. Bruna Linzmeyer seguiu desabafando. "Eu fiquei pensando que existe uma lacuna no audiovisual brasileiro, para além de uma lacuna afetiva (…) eu quero mais do que um beijo, eu quero cultura lésbica, eu quero um grupo de pessoas LGBTs vivendo juntos em comunidade porque é assim que a gente se constrói", disse ela.