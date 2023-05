Bruna Linzmeyer desabafa após Globo cortar cena polêmica: "Quero muito mais"

Bruna Linzmeyer desabafa e propõe reflexão corajosa após decisão polêmica da emissora

Em um momento corajoso, a atriz Bruna Linzmeyer fez um pronunciamento nesta sexta-feira, 12, após a Globo cortar um beijo entre duas personagens em Vai na Fé, novela exibida no horário das 7.

A decisão revoltou o público que foi às redes sociais reclamar. Agora, a atriz, que é lésbica, resolveu se pronunciar sobre o tema e propôs uma reflexão corajosa sobre a situação. Segundo ela, a mobilização do público foi importante.

"Eu fiquei muito feliz de ver a mobilização que vocês fizeram ontem no Twitter e eu tenho fé que esse beijo vai rolar, mas eu também fiquei pensando que eu quero muito mais do que um beijo", começou a atriz.

Bruna Linzmeyer seguiu desabafando. "Eu fiquei pensando que existe uma lacuna no audiovisual brasileiro, para além de uma lacuna afetiva (…) eu quero mais do que um beijo, eu quero cultura lésbica, eu quero um grupo de pessoas LGBTs vivendo juntos em comunidade porque é assim que a gente se constrói", disse ela.

Ela seguiu pedindo que personagens lésbicos sejam mais completos na televisão. "Eu quero ver personagens com problemas, construindo coisas no trabalho, uma grande vilã… por que não? Eu quero mais do que um casal romântico lésbico fechado. Quero muito mais do que um beijo", pediu.

Veja:

O pronunciamento da atriz @brunalinzmeyer com relação ao corte do beijo do casal Clara e Helena de "Vai na Fé", define muito bem o sentimento ocasionado por essa lacuna no audiovisual brasileiro! Queremos muito mais que um beijo, queremos que a comunidade LGBTQIAP+ tenha uma… pic.twitter.com/ViOyLcRwfj — lesbocine (@lesbocine) May 12, 2023

SE PRONUNCIOU

Regiane Alves(44) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 11, para celebrar sua parceria com Priscila Sztejnman (34) na novela Vai na Fé, da TV Globo.

Na trama das 19h, as atrizes interpretam as personagens Clara e Helena, respectivamente, e viraram assunto nas redes sociais após a emissora cortar a cena do beijo entre elas.

Após a repercussão, Regiane postou uma foto ao lado de Priscila e agradeceu pela parceria e pela bela histórias que as duas estão contando no folhetim. "Hoje a novela chega ao capítulo 100 e eu só tenho a agradecer! Obrigada, Priscila pela parceria, eu sou muito grata que é você ao meu lado contando uma história tão importante", afirmou a artista.