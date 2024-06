Maya Massafera reage ao vazamento de suposto áudio com sua voz: ‘Acabou'

Após meses de mistério sobre sua nova voz, Maya Massafera tem suposto áudio vazado nas redes sociais e se pronuncia sobre o material

Após meses de mistério sobre sua nova voz, Maya Massafera teve um suposto áudio vazado e apareceu nas redes sociais para se pronunciar sobre o material. A influenciadora digital, que recentemente passou por uma cirurgia de feminização vocal, negou que seja ela no áudio e explicou que ainda está em recuperação e não consegue falar.

Além disso, Maya expressou sua indignação com a situação e até reproduziu um trecho do áudio em que uma voz feminina aparece falando que vai gravar um vídeo depois de acordar: "Acabou o suspense" é o título da publicação, que estava circulando nas redes sociais. Na sequência, ela aparece para desmentir a veracidade do áudio.

Durante o vídeo, a influenciadora digital faz suas tradicionais mímicas para comunicar sua mensagem. Maya explicou que, se aquela fosse realmente sua voz, não haveria problema, mas o fato é que ela está sem voz desde que passou por uma nova cirurgia. Portanto, o áudio não poderia ser dela: ‘Que ódio’, ela expressa em um momento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Vale lembrar que Maya Massafera nunca publicou vídeos com sua voz desde que apareceu pela primeira vez após sua transição de gênero. A modelo já compartilhou que está em tratamento psicológico devido ao desconforto ao ouvir sua voz, além de enfrentar o diagnóstico de disforia após as recentes mudanças.

Maya Massafera passa por nova cirurgia:

Vale lembrar que Maya Massafera passou por uma nova cirurgia de redesignação vocal na última segunda-feira, 24: "Eu falei pra vocês que quando vocês menos esperassem eu viria com essa notícia! Graças a Deus acabou esse drama! Na segunda-feira, eu refiz a cirurgia da voz aqui em SP. Já estou ótima e com vida "normal”, contou em suas redes sociais.

“Na própria segunda, saí do hospital. Segunda, terça e quarta fiz vários exames e está tudo maravilhoso!", escreveu. Recentemente, Maya contou que não ficou satisfeita com o resultado da primeira cirurgia de feminilização vocal. "Quero começar falando que estou ótima e feliz da vida. Sobre a voz, realmente não deu certo”, contou.

“Mas graças a Deus, só essa cirurgia entre todas que fiz deu B.O. Então estou no lucro", escreveu ela nos stories do Instagram. Segundo ela, foi preciso esperar um tempo para refazer o procedimento: "Minha voz muitas vezes não sai nada. Sabe quando você está muito rouca que às vezes sai e às vezes não sai? É tipo isso”, detalhou.