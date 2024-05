Maya Massafera exibe fotos de momentos antes de enfrentar crise: ‘Mal sabia eu’

Após desabafo, Maya Massafera abre álbum de fotos dos momentos antes de ter crise de disforia e se isolar durante o Festival de Cannes

Na quarta-feira, 22, Maya Massafera abriu o coração sobre algumas das dificuldades desde que iniciou sua transição de gênero. Apesar de estar feliz, a influencer revelou que enfrenta crises de disforia. Agora, ela compartilhou um álbum de fotos mostrando momentos antes de enfrentar um desses episódios e se isolar no Festival de Cinema de Cannes.

Através de seu perfil no Instagram, Maya compartilhou os registros da superprodução que preparou para participar de um evento e prestigiar uma amiga na cidade francesa. Para a ocasião, a influenciadora digital mostrou que elegeu um vestido branco com muita transparência, recortes e babados, de uma grife britânica.

Inclusive, Maya contou que guardou o modelo por meses para usar em uma ocasião muito especial: “Fiquei doida com esse vestido do Alexander McQueen quando vi a Gigi Hadid usando. Achei o vestido e guardei para uma ocasião especial. Ia usar no jantar da minha melhor amiga agora em Cannes”, ela revelou detalhes da preparação.

No entanto, Maya não conseguiu comparecer ao evento após enfrentar uma crise: “Bom, já sabem né? Mas a foto tá belíssima, postando mesmo assim”, ela brincou com sua ausências. Nos stories, a influencer também falou sobre o episódio: “Mas nesse dia especial, mal sabia eu que não conseguiria sair. Bom, a foto tá pronta!!! Postei mesmo assim”, lamentou.

Maya Massafera fala sobre crise de disforia em Cannes - Reprodução/Instagram

Maya Massafera revela crise de disforia:

Vale mencionar que após circularem rumores de que Maya Massafera teria se isolado no quarto do hotel, a influenciadora digital apareceu em suas redes sociais para contar que enfrentou uma nova crise de disforia: “Eu tenho tanta coisa pra conversar com vocês!!! E quero contar tudo e todo meu processo de transição!!! Mas tudo no seu tempo”, disse.

“Pra falar a verdade, eu gostaria de ter ficado mais tempo "off". Mas como começou a vazar muita notícia distorcida, eu achei melhor vim a público e enfrentar tudo. Aliás, até que consegui segurar por muito tempo. Fiquei quase 1 ano me transicionando, sem ter vazado nada Como disse, vou falar com vocês sobre tudo”, a influenciadora relatou.

O que é disforia?

Disforia é um estado emocional que ocorre quando alguém não se sente à vontade com seu próprio corpo. No caso de Maya Massafera, pode se manifestar como disforia de gênero, um desconforto ou angústia para compreender as características femininas ou masculinas: "Às vezes, do nada, ou por algum motivo, tenho disforia muito grande”, disse a influencer.

“Isso começou quando eu comecei minha transição. Os médicos me falaram que é normal para muitas meninas trans sentirem isso nos primeiros anos de transição!!! Às vezes a disforia é tanta, que eu realmente prefiro ficar sozinha e não ser vista por ninguém”, ela completou; confira o desabafo de Maya Massafera na íntegra.