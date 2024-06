Mari Gonzalez posa em foto de família publicada pelo sogro, Bell Marques

Após assumir seu relacionamento com Pipo Marques, Mari Gonzalez posa em foto de família publicada por seu sogro, o cantor Bell Marques; veja!

A ex-BBB Mari Gonzalez está apaixonadíssima! Recentemente, a influenciadora assumiu seu romance com o cantor Pipo Marques e está mostrando cada vez mais que é parte da família. Nesta segunda-feira, 24, seu sogro, o cantor Bell Marques, compartilhou uma foto ao lado de sua família e fez questão de incluir sua nova nora.

Em seu perfil oficial do Instagram, Bell apareceu com sua esposa, Ana Marques, além de seus dois filhos, Rafael e Pipo Marques. Suas duas noras, Patrícia Guerra e Mari Gonzalez também apareceram no clique. Na ocasião, eles curtiram uma festa junina juntinhos, com direito a fogueira e roupas típicas.

"Viva São João!", escreveu Bell na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores não deixaram de notar a presença de Mari. "Pipo não segura mais vela", brincou um internauta. "Mari está radiante de felicidade", disse outro. "Simplesmente nora do Bell", declarou mais um.

Mari Gonzalez e Pipo Marques assumiram seu relacionamento em maio deste ano. Após um tempo sendo conectados como um casal, os dois se tornaram públicos em uma viagem em família de Portugal.

Pipo Marques diz se já ficou com Mari Gonzalez no passado

Após assumir seu relacionamento com Mari Gonzalez, Pipo Marques contou que os dois já se conheciam e, inclusive, já tinham ficado antes.

"A gente já se conhecia há muito tempo, desde que ela morava em Salvador, acho que há 10, 11 anos. A gente era próximo, já tínhamos ficado antes, mas nada sério. Há poucos meses voltamos a nos aproximar e tem se aproximado cada vez mais", disse ele em entrevista ao gshow.

O reencontro foi por acaso, mas o filho de Bell Marques que tomou a iniciativa de se aproximar. "Foi por acaso que nos reencontramos em Salvador, acho que foi no aniversário dos pais dela. Fui eu que fui atrás dela", recordou.