Pipo Marques diz se já ficou com Mari Gonzalez no passado: "Nada sério"

Após rumores, Pipo Marques fala de seu envolvimento com Mari Gonzalez. Ele contou que os dois já se conheciam e, inclusive, já tinham ficado antes

Há alguns meses, surgiram rumores sobre o affair entre Mari Gonzalez e Pipo Marques, o que se confirmou após ambos compartilharem fotos juntos durante uma viagem pela Europa. Em entrevista ao GShow, o cantor contou que os dois já se conheciam e, inclusive, já tinham ficado antes.

"A gente já se conhecia há muito tempo, desde que ela morava em Salvador, acho que há 10, 11 anos. A gente era próximo, já tínhamos ficado antes, mas nada sério. Há poucos meses voltamos a nos aproximar e tem se aproximado cada vez mais", disse ele.

O reencontro foi por acaso, mas o filho de Bell Marques que tomou a inciativa de se aproximar. "Foi por acaso que nos reencontramos em Salvador, acho que foi no aniversário dos pais dela. Fui eu que fui atrás dela", recordou.

Atualmente, Pipo reside em Salvador. Porém viaja frequentemente a São Paulo devido aos seus compromissos. Enquanto que Mari está morando no Rio de Janeiro, mas também passa bastante tempo na capital paulista, o que facilita seus encontros com o cantor. Ao ser questionado sobre namoro à distância, ele disse que o romance ainda não foi oficializado e estão se conhecendo.

Mas estão conseguindo conciliar suas agendas. "É complicado [namoro à distância], não sei exatamente como fica porque oficialmente a gente nem namora, mas como as nossas agendas são parecidas, temos estilo de vida parecido, conseguimos moldar e acredito que não vai ser difícil, não", analisou.

E ambos já conheceram as famílias: Mari viajou para a Europa com o irmão e a cunhada de Pipo, além de ter conversado com Bell Marques. Pipo também se encontrou com dona Sônia e seu Alfredo Gonzalez. "Já conheço os pais dela, são pessoas maravilhosas, conheci no Rio. Ela conhece meus pais também. Temos uma proximidade boa, uma sinergia incrível", relatou.