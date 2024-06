Grávida, Thayse Teixeira volta a ser internada: "Preservar a saúde do bebê"

A ex-A Fazenda Thayse Teixeira está à espera de seu terceiro bebê e voltou a ser internada em um hospital de São Paulo nesta segunda-feira, 24

Thayse Teixeira, ex-participante do reality A Fazenda 11, da Record TV, voltou a ser internada nesta segunda-feira, 24. A influenciadora digital, que está grávida de sete meses, fruto de seu relacionamento com o empresário Leonardo Meirelles, foi diagnosticada com pneumonia aguda.

Segundo uma nota publicada no Instagram por sua assessoria de imprensa, a primeira internação da famosa, também conhecida como 'Dona do Cariri', aconteceu no fim de semana após ela apresentar problemas respiratórios e indisposição. Após o diagnóstico, a ex-peoa foi medicada e liberada para ir para a casa. Já na manhã de hoje, Thayse foi internada no Hospital e Maternidade Santa Maria, no bairro do Paraíso, em São Paulo, para evitar agravamento do quadro e preservar a saúde do bebê

"A empresária e influencer Thayse Teixeira foi internada na manhã desta segunda-feira (24), no Hospital e Maternidade Santa Maria, no bairro do Paraíso, São Paulo. Grávida de sete meses de seu terceiro filho, a influenciadora, que está residindo com a família em São Paulo, começou a apresentar problemas respiratórios e indisposição em casa durante o fim de semana, e procurou ajuda médica. Após realização de exames, diagnosticado quadro de pneumonia aguda. Thayse foi medicada no hospital e liberada na sequência. Mas, nesta manhã, voltou a ser internada, para evitar agravamento do quadro e preservar a saúde do bebê. Thayse segue sob cuidados médicos e o apoio presente do marido, o empresário LeonardoMeireles", diz a nota da assessoria.

Vale lembrar que Thayse já é mãe de Bernardo e de Maria Tereza.

A descoberta da gestação

Thayse Teixeira está à espera de um menino. A revelação da terceira gestação da influenciadora digital foi dada pelo portal LeoDias me março. "Eu estava com um incômodo, me sentindo inchada, com gases e liguei para o meu gastro. Gravidez foi uma coisa que a gente nem cogitou! Eu ia fazer uma endoscopia e ele, em seguida, pediu uma tomografia, que era mais detalhada. Logo pensei 'é um cisto'. E ele: 'Não, Thayse, você está grávida'. Eu não acreditei", disse ela na ocasião.