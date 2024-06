Filho de Luiza Tomé rebate críticas após foto na praia: 'Vai se tratar'

Filho de Luiza Tomé, o modelo Luigi Tomé se pronunciou após comentário maldoso em sua foto; atriz também saiu em defesa do herdeiro

Filho da atriz Luiza Tomé, o modelo Luigi Tomé usa as redes sociais para compartilhar com o público registros de seu dia a dia, além de bastidores do trabalho e seus looks ousados. Apesar de possuir o carinho de quase 30 mil seguidores no Instagram, o jovem, de apenas 20 anos, também enfrenta comentários maldosos.

Recentemente, após publicar uma foto de um dia de praia, Luigi precisou romper o silêncio para rebater algumas críticas. Na publicação, o modelo aparece no mar enquanto faz pose para a câmera. "Temporada de biquínis", escreveu ele na legenda.

Em meio a diversos comentários carinhosos, o filho de Luiza Tomé se deparou com uma fala maldosa e fez questão de responder. "Filho de famosa, todo mundo acha lindo, maravilhoso, queria ver se fosse um normal se iam elogiar", escreveu um internauta na foto.

"Sim, por isso seu perfil nem foto tem… porque até você sabe que é feio, é melhor nem se expor. Vai se tratar", rebateu Luigi Tomé. A mãe do modelo também deixou um comentário em defesa do herdeiro. "Deus abençoe você também", disse Luiza.

O jovem vem se destacando nas redes sociais por sua autenticidade e estilo único. Como modelo, ele já participou de diversos ensaios fotográficos em sua agência e conta com campanhas publicitárias para grandes marcas.

Luigi tem uma irmã gêmea, Adriana. Luiza Tomé também é mãe de Bruno Tomé, seu filho mais velho, de 25 anos. Os três são frutos do antigo casamento da atriz com o empresário Adriano Facchini.

Luigi Tomé rebate crítica - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luigi Tomé ♡ (@luigitome)

Filho de Luiza Tomé desponta como modelo

Recentemente, Luiza Tomé se pronunciou sobre o sucesso do filho. Em conversa com o Métropoles, ela afirmou que está em constante evolução, mas que não vê problema algum com a sexualidade de Luigi, que é gay assumido: "Acho que não fui entendida. Para falar a verdade, estou passando por uma reeducação importante e necessária", disse.

"Jamais tive a intenção de ser preconceituosa, pois não sou. Volto a repetir: estou aprendendo com o novo mundo que temos. Se alguém ficou triste comigo, me perdoe. Em nenhum momento eu quis isso. Tenho um filho gay maravilhoso, que amo e o acolho para o que der e vier. Como vou ser preconceituosa? Estou sempre atenta", contou.

"Os tempos mudaram e estou aprendendo sobre isso tudo. Acho que essa compreensão eu mereço, afinal, passei dos 60 anos", disse Luiza, que se envolveu em uma polêmica depois de ter uma fala controversa no final do ano passado. Agora, a artista segue apoiando o filho em sua luta e celebrando o sucesso em sua carreira; saiba mais sobre Luigi Tomé!