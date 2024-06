Filho de Luiza Tomé desponta como modelo e faz sucesso nas redes sociais

Filho de Luiza Tomé, Luigi Tomé, faz sucesso como modelo e se destaca com looks ousados nas redes sociais; veja como ele está hoje!

Luigi Tomé, filho da modelo e atriz Luiza Tomé e do empresário Adriano Facchini, acaba de dar seus primeiros passos no mundo artístico. Com apenas 20 anos, o jovem está conquistando os holofotes como modelo. Nas redes sociais, ele também faz sucesso ao compartilhar os bastidores de seu trabalho e seus looks ousados.

Com quase 30 mil seguidores em sua conta oficial no Instagram, Luigi Tomé já se tornou uma referência de estilo alternativo e um perfil para os olheiros de moda ficarem atentos. Como modelo, ele já participou de diversos ensaios fotográficos em sua agência e conta com campanhas publicitárias para grandes marcas.

Além de dividir detalhes de seu trabalho, o jovem também conquistou os holofotes pelo seu estilo único e autenticidade. Sem medo de ser quem é, Luigi posa com looks ousados, incluindo croppeds, biquínis e saias bem curtinhas em baladas, festas e até compromissos ao lado da família, como da irmã gêmea, Adriana Tomé.

Recentemente, sua mãe, Luiza Tomé, se pronunciou sobre o sucesso do filho. Em conversa com o Métropoles, ela afirmou que está em constante evolução, mas que não vê problema algum com a sexualidade de Luigi, que é gay assumido: "Acho que não fui entendida. Para falar a verdade, estou passando por uma reeducação importante e necessária”, disse.

“Jamais tive a intenção de ser preconceituosa, pois não sou. Volto a repetir: estou aprendendo com o novo mundo que temos. Se alguém ficou triste comigo, me perdoe. Em nenhum momento eu quis isso. Tenho um filho gay maravilhoso, que amo e o acolho para o que der e vier. Como vou ser preconceituosa? Estou sempre atenta”, contou.

“Os tempos mudaram e estou aprendendo sobre isso tudo. Acho que essa compreensão eu mereço, afinal, passei dos 60 anos”, disse Luiza, que se envolveu em uma polêmica depois de ter uma fala controversa no final do ano passado. Agora, a artista segue apoiando o filho em sua luta e celebrando o sucesso em sua carreira.

Vale lembrar que, além dos gêmeos Adriana e Luigi, Luiza Tomé também é mãe de BrunoTomé, seu filho mais velho, que tem 25 anos. Todos os três são frutos do casamento dela com o empresário Adriano Facchini, de quem ela se separou em 2012. Recentemente, ela publicou um clique com dois de seus herdeiros em um dia na praia:

