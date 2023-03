Luiza Tomé revela diagnóstico de doença: "dor na alma dilacerante"

Atriz Luiza Tomé afirmou achar que estava morrendo após ser diagnosticada com transtorno mental

A atriz Luiza Tomé concedeu uma entrevista sincera e contou os horrores que passou a ser diagnosticada com uma doença que atinge milhares de pessoas: a depressão.

Ao podcast 'As Liberais' ela explicou como sua vida mudou após começar a sentir os sintomas do transtorno mental. "Sempre fui muito positiva e alegre, e me questionavam como uma pessoa bonita e bem-sucedida poderia estar com depressão. Enquanto isso, eu estava morrendo. Eu tinha sensação nítida e clara de que eu estava morrendo", contou.

"Comecei a emagrecer... Aí eu resolvi procurar ajuda psiquiátrica. Minha dor era muito grande, era uma dor na alma dilacerante", lamentou.

Ela ainda contou que chegou ao extremo procurando ajuda a todo tempo: "Os remédios nem as terapias fazem efeito de um dia para o outro. Mas eu não conseguia controlar minha ansiedade e minhas crises. Não conseguia ficar sozinha, tinha vezes que eu não conseguia me levantar. Eu ia a quatro ou cinco psiquiatras por dia".

Assédio

Ao podcast 'Inteligência LTDA', Luiza Tomé contou que foi vítima de assédio sexual por parte de um diretor da TV Globo, o que também pode ter contribuído para desenvolver depressão, já que a doença pode ser resultado tanto de uma combinação de fatores genéticos quanto de fatos traumáticos que vivemos ao longo da vida.