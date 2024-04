Belo carregou caixão de Gracyanne Barbosa antes de separação; relembre

Anos antes de anunciar a separação, Gracyanne Barbosa chegou dentro de um caixão, carregado por Belo, em festa de aniversário

Belo (49) e Gracyanne Barbosa (40) se tornaram assunto nesta quinta-feira, 18, após anunciar o fim do relacionamento de 16 anos. Admirados por muitos fãs e seguidores, os dois já passaram por algumas situações inusitadas ao longo da relação e, em uma festa de aniversário da influenciadora fitness, o cantor carregou o caixão da então companheira.

O evento aconteceu em setembro 2011 para celebrar os 27 anos de Gracyanne Barbosa . Na ocasião, a musa fitness que estava vestida como uma vampira, chegou à boate Taj Lounge, na Barra da Tijuca, em um carro funerário e, deitada no caixão, foi carregada por Belo —que também estava fantasiado de vampiro— e outros três convidados.

O tema da festa foi Noite Sangrenta e diversos convidados se entregaram às fantasias. Dentre a lista dos presentes, haviam amigos fantasiados como policiais, bruxas e vampiros. Além disso, todos entraram no clima fúnebre para receber a influenciadora digital dentro do caixão.

O anúncio da separação pegou os fãs de surpresa, porém, os dois estariam separados há cerca de oito meses. Apesar de continuarem vivendo na mesma casa, Gracyanne e Belo já teriam dado entrada no processo de divórcio na Justiça.

Os fãs começaram a desconfiar que o casamento teria chegado ao fim ao perceber que o cantor não estava mais usando a aliança de casamento. Nesta quinta, ainda surgiram boatos de infidelidade por parte da fisiculturista, porém, ela negou que tenha existido alguma traição.

"Eu já estava separada dele. Já tínhamos falado da separação. E não estou mais com ninguém. […] Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito [de ter ficado com outro]", contou Gracyanne ao UOL. "A minha relação com o Belo se tornou distante. O relacionamento acabou. […] Erramos em deixar muita gente palpitar em tudo."

