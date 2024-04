Tem volta? Gracyanne Barbosa fala sobre possível reconciliação com Belo

Separada de Belo após 16 anos de união, Gracyanne Barbosa abriu o coração e comentou sobre as chances de se reconciliar com o cantor

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa e o cantor Belo estão separados. A notícia foi divulgada na última quinta-feira, 18, através do colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL. De acordo com o jornalista, os famosos já estão divorciados há cerca de oito meses.

Visivelmente abalada, Gracyanne falou publicamente pela primeira vez após o anúncio do término do casamento com o artista. Em entrevista ao portal LeoDias, ela abriu o coração e respondeu se existe a possibilidade de reatarem o relacionamento, que durou 16 anos.

"Onde existe amor, existe chance. Mas a gente precisa de um tempinho, eu acho", declarou a musa fitness. Gracyanne ainda revelou que Belo sairá da residência onde os dois moravam juntos, mesmo separados há meses. "Eu o amo muito, mas ele está se mudando agora de casa", finalizou, sem mais detalhes.

O fim do casamento teria acontecido por um desgaste na relação. Assim que o divórcio de Gracyanne Barbosa e Belo veio à tona, o colunista Leo Dias revelou mais detalhes da separação, inclusive a existência de um possível pivô do término.

A famosa, por sua vez, negou que tenha ocorrido traição e afirmou que se envolveu com outro homem quando os dois já não estavam mais juntos. "Eu já estava separada dele. Já tínhamos falado da separação. E não estou mais com ninguém. […] Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito [de ter ficado com outro]", declarou em conversa com o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL.

"A minha relação com o Belo se tornou distante. O relacionamento acabou. […] Erramos em deixar muita gente palpitar em tudo. Reforço: nós não estávamos mais juntos quando aconteceu de eu me envolver com outro. Não existia cobrança entre nós. Mas ele, mesmo assim, me perdoou. Nós não somos mais nem amigos. Depois do que rolou, nos afastamos", finalizou.

Affair de Gracyanne Barbosa é alvo de críticas nas redes sociais

O término do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo continua rendendo assunto nas redes sociais nesta sexta-feira, 19. De acordo com o jornalista Leo Dias, o motivo do divórcio seria um affair entre a musa fitness e um personal trainer de sua academia, que agora enfrenta uma onda de comentários e ataques em seu perfil.

Quando o caso veio à tona, Gilson de Oliveira contava com pouco mais de três mil seguidores em sua conta profissional do Instagram, onde divulgava seu trabalho como treinador e consultor em emagrecimento, força e saúde. Desde então, o personal trainer viu seu número de seguidores multiplicar de forma expressiva. Confira detalhes!