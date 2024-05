Alerta de fofura! Neymar Jr encanta ao exibir o sorriso da filha, Mavie

Neymar Jr encanta ao compartilhar momento fofo com a filha caçula, Mavie, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi

Neymar Jr. não esconde que é um verdadeiro pai babão! Nesta quinta-feira, 2, o jogador de futebol encantou ao compartilhar uma nova foto da filha caçula, Mavie, que está prestes a completar sete meses de vida. A pequena, que é fruto do antigo relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi, apareceu sorridente nas redes sociais do craque.

Através dos stories do Instagram, Neymar compartilhou um clique inédito da pequena, que foi registrado pela mãe. Na foto, Mavie exibe um sorriso adorável, ainda sem dentinhos à mostra. Com a mãozinha na boca e um conjuntinho roxo super fofo, ela encantou os seguidores do astro da seleção brasileira e do Al-Hilal.

Inclusive, Neymar Jr dispensou legendas para o clique e acrescentou apenas alguns emojis apaixonados pela herdeira. Vale lembrar que, além de ser pai de Mavie, fruto de seu antigo relacionamento com Biancardi, ele também tem Davi Lucca, de 12 anos, filho de seu breve namoro com a influenciadora digital e empresária Carol Dantas.

No entanto, a família do atleta pode estar prestes a aumentar! A modelo Amanda Kimberlly, que estaria grávida de uma filha de Neymar Jr, surpreendeu seus seguidores ao mostrar uma foto do ultrassom. Ela é discreta com sua presença nas redes sociais, mas mostrou a imagem do exame gestacional também nesta quarta-feira, 1º.

Segundo informações do colunista Leo Dias, Neymar Jr já teria se colocado à disposição para fazer o teste DNA para reconhecer a paternidade da criança. Porém, o atleta ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto. Até o momento, Amanda revelou apenas que está à espera de uma menina, que vai se chamar Helena.

Bruna Biancardi tenta mostrar semelhança com Mavie:

A influenciadora Bruna Biancardi tentou mostrar que há semelhanças entre e ela e sua filha com Neymar Jr., a pequena Mavie. Nesta quarta-feira, 01, a mãe da herdeira menina do atleta resgatou uma foto de quando era bebê e não teve sucesso na missão. Isso porque, a influencer colocou uma votação perguntando para os seguidores se eles achavam que a bebê se parecia com ela.