Grávida pela primeira vez, Duda Reis encanta ao mostrar evolução da barriguinha

Radiante desde que anunciou a gravidez do primeiro filho, Duda Reis mostra que a barriguinha já está crescendo ao posar com body branco

Grávida pela primeira vez, Duda Reis está radiante desde que anunciou a chegada de seu primeiro filho com Eduardo Nunes. Na última quinta-feira, 5, a influenciadora digital e empresária mostrou a evolução da barriguinha ao posar com um body branco e encantou os seguidores ao mostrar que o crescimento já é notável.

Através do feed de seu perfil no Instagram, Duda compartilhou uma foto em que aparece posando com um body justinho e uma calça de cintura baixa. Fazendo carão, a mais nova mamãe do pedaço prometeu uma gestação em grande estilo e mostrou que a barriguinha já está aparecendo: “Oi, mamãe”, ela escreveu na legenda.

Nos comentários, a loira recebeu muitos elogios dos seguidores: “Que foto maravilhosa! E o baby tá crescendo”, disse uma admiradora. “E essa mamãe tá cada dia mais radiante”, outra exaltou. “Imagina estar na barriga da Duda, baby sortudo!”, escreveu uma terceira. “Imagina nascer e não gastar nada pra retocar a raiz????”, outra brincou.

Vale lembrar que Duda está à espera de seu primeiro herdeiro com Eduardo Nunes, mais conhecido como Du Nunes, que é cabeleireiro e empresário. O hair stylist conta com mais de 450 mil seguidores nas redes sociais e é dono de uma franquia de salões. Famoso em seu ramo, Eduardo costuma ter muitos clientes famosos.

O casal assumiu o namoro em julho de 2022 e o casamento aconteceu em novembro do ano passado. Agora, ela anunciou a chegada do primeiro filho com ele: “É oficial: ESTOU GRÁVIDA. Estava tão ansiosa para contar essa novidade para vocês… que emoção, coração transbordando de alegria”, ela dividiu com um vídeo em suas redes sociais.

Marido de Duda Reis comemora gravidez:

Apesar de compartilhar muitas fotos do seu trabalho nas redes sociais, nesta terça-feira, 2, Eduardo Nunes abriu uma exceção para celebrar uma nova fase em sua vida pessoal: a paternidade. Em sua conta no Instagram, o cabeleireiro compartilhou uma foto em que aparece ao lado de Duda Reis, que já exibe a barriguinha saliente da gestação.

Na legenda, o papai coruja comemorou a ótima notícia. "Agora somos três. O maior sonho das nossas vidas se realizou, nossa família cresceu!!! Não existe sensação melhor e mais transformadora do que ver o amor da sua vida carregando uma extensão do amor de vocês dois", começou ele. Em seguida, ele se declarou para o bebê que vai chegar.