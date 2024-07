Mãe de Neymar compartilha reflexão em meio a chegada de suposta neta: ‘Recomeço’

Mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves compartilha reflexão profunda em meio aos rumores sobre o nascimento da suposta filha do jogador

Na última quinta-feira, 4, Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr, usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão profunda sobre algumas das lições que aprendeu recentemente. Acontece que a publicação enigmática ocorreu em meio aos rumores em torno do nascimento da suposta filha do jogador de futebol, que seria sua terceira neta.

Para quem não acompanhou, a pequena Helena, que pode ser filha de Neymar e Amanda Kimberlly, nasceu no Hospital São Luiz Star, em São Paulo, na quinta-feira, 4, de acordo com o Portal Leo Dias. Ainda segundo o jornalista, o jogador já visitou a suposta herdeira, acompanhado por sua mãe, Nadine, sua irmã Rafaella e seu primogênito Davi Lucca.

Em meio aos rumores, Nadine compartilhou um vídeo com uma frase sobre superar fraquezas e aprender a recomeçar nos stories do Instagram: “A vida nunca me ensinou como eu poderia ser, ela simplesmente exigiu de mim atitudes fortes em momentos onde acreditei que só existia a fraqueza no meu coração”, iniciou.

“Com o tempo eu aprendi a escutar bem o que o meu silêncio tem a dizer e acredite, ele diz muita coisa. A reconhecer o que é de verdade, principalmente os meus sentimentos. Aprendi a fazer as pazes com o que me machuca por dentro. Aprendi que nem tudo o que perdi, foi necessariamente uma perda”, disse outro trecho da publicação.

"E o mais lindo de tudo foi aprender que viver é um ciclo eterno de recomeços”, Nadine despertou a curiosidade dos seguidores com a reflexão enigmática. Vale lembrar que além de Helena, que pode ou não ser neta da influenciadora, Nadine também é avó de outras duas crianças: Davi Lucca, de 11 anos, e a pequena Mavie, que tem apenas oito meses.

É bom lembrar também que recentemente, Nadine mostrou que aproveitou alguns dias ao lado do neto, fruto do antigo relacionamento entre o jogador de futebol e a empresária Carol Dantas, na Noruega. Entre os cliques, ela aparece curtindo diversos passeios e se divertindo bastante com o menino, que já está crescendo e se tornando um rapazinho.

“Estes foram alguns dos momentos que passamos juntos, todos serão guardados para sempre, você fez-me muito feliz. Eu peço a Deus para te guardar, e proteger-te sempre. Que você nunca perca a sua essência. Que a cada obstáculo da vida, você saiba que não sou só a sua avó e sim a sua amiga”, ela se declarou após viajar com o neto.

Na noite da última quinta-feira, 4, Bruna Biancardi também usou as redes sociais para compartilhar uma foto na companhia de amigos, mas um detalhe não passou despercebido para os seguidores da influenciadora digital: a possível presença de Neymar Jr. O registro sugere que eles estiveram juntos após os rumores sobre o nascimento da suposta filha.