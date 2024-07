Bruna Biancardi e Neymar surgem juntos após chegada de suposta filha do jogador

Bruna Biancardi publica foto com amigos e deixar escapar detalhe que indica a presença de Neymar Jr após o nascimento da suposta filha do jogador

Na noite da última quinta-feira, 4, Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar uma foto na companhia de amigos, mas um detalhe não passou despercebido para os seguidores da influenciadora digital: a possível presença de Neymar Jr. O registro sugere que eles estiveram juntos após os rumores sobre o nascimento da suposta filha do jogador de futebol.

Para quem não acompanhou, de acordo com o Portal Leo Dias, a pequena Helena, que pode ser filha de Neymar e Amanda Kimberlly, nasceu no Hospital São Luiz Star, em São Paulo, na quinta-feira, 4. A menina é possivelmente fruto de uma breve relação entre o jogador de futebol e a modelo, que aconteceu no ano passado.

Segundo o jornalista, Neymar já visitou a suposta herdeira, acompanhado por sua mãe Nadine Gonçalves, sua irmã Rafaella e seu primogênito Davi Lucca. Após a visita, Bruna compartilhou uma foto de uma noite de pizza com amigos, onde uma perna parecida com a do jogador de futebol aparece ao fundo, indicando que tudo está bem entre eles.

Bruna Biancardi e Neymar surgem juntos após rumores - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Neymar também é pai da pequena Mavie, de oito meses, fruto de seu antigo relacionamento com Bruna Biancardi. Embora tenham anunciado a separação em novembro do ano passado, apenas um mês após o nascimento da herdeira, eles permanecem próximos e mantêm uma amizade em prol da filha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Bruna Biancardi faz procedimentos estéticos:

Ainda na última quinta-feira, 4, Bruna Biancardi mostrou nas suas redes sociais que passou por alguns procedimentos estéticos. A influencer esteve presente na clínica de Romana Novais, esposa de Alok. Em seu Instagram Stories, Bruna contou que fez preenchimento com ácido hialurônico e botox preventivo depois de perder peso após a gestação de sua primogênita.

“Comentei com vocês que, depois da gravidez, acabei emagrecendo mais do que deveria e meu rosto ficou um pouquinho flácido. Para resolver isso, hoje fui à Clínica Romana passar com o Dr. Gustavo. Eu adoro o trabalho dele porque ele preza por essa leveza, algo bem sutil, com muito cuidado”, disse a influenciadora, que mostrou a aplicação nas redes sociais.