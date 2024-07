Virginia Fonseca prepara enxoval luxuoso para o terceiro filho nos EUA: 'Tudo'

José Leonardo vem aí! Virginia Fonseca exibe todos os detalhes do enxoval luxuoso de seu terceiro filho com Zé Felipe nos Estados Unidos

Nesta sexta-feira, 5, Virginia Fonseca usou as redes sociais para compartilhar todos os detalhes do enxoval luxuoso para a chegada de seu terceiro filho com Zé Felipe. Aproveitando uma viagem em Orlando, nos Estados Unidos, a influenciadora digital e apresentadora encheu o carrinho com itens para o novo membro da família.

Em suas redes sociais, Virginia compartilhou algumas fotos do dia de compras ao lado de suas duas herdeiras, Maria Alice, de três aninhos, Maria Flor, de apenas um, e da sogra, Poliana Rocha. Juntas, elas posaram na entrada da loja com alguns dos itens que garantiram para o herdeiro caçula, incluindo carrinho e bebê conforto.

Além disso, Virginia contou que suas herdeiras fizeram a festa na loja, que conta com itens para crianças de diferentes idades. Na legenda, ela agradeceu o apoio da equipe e compartilhou sua ansiedade pela chegada do menino: “Hoje foi dia de fazer o enxoval do Zé Leonardo!! Escolhemos a Macro Baby porque tem absolutamente tudo”, iniciou.

“Até as Marias aproveitaram, fizeram comprinhas e se divertiram muito na maternidade que tem dentro da loja!! Feliz em estar vivendo esse momento ao lado de pessoas especiais que amo (faltando o Ze e minha mãe, mas tudo bem). Gratidão também a Talu que organizou absolutamente tudo pra gente com maior carinho”, ela finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Vale lembrar que recentemente, a influenciadora começou a planejar o enxoval do bebê por sugestão da sogra e confessou ter dificuldade em fazer as compras para o pequeno. Poliana então sugeriu que a nora respondesse um questionário sobre as necessidades futuras com o bebê, assim, ela poderia contratar uma assessoria especializada.

Por isso, na última quinta-feira, 4, Virginia pegou seu jatinho para viajar ao lado da sogra e explicou que o objetivo da viagem internacional é justamente fazer compras para receber o terceiro filho, que nascerá em setembro deste ano. Além disso, ela pretende aproveitar as atrações da cidade ao lado das filhas, que estão em férias escolares.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

