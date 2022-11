Luiza Tomé relembra a morte trágica do pai

Luiza Tomé revela que seu pai foi assassinado por engano

A atriz Luiza Tomé (61) pegou os fãs de surpresa ao fazer uma rara menção à morte do seu pai. Em participação no programa Manhã do Ronnie, apresentado por Ronnie Von (78) na RedeTV!, ela comentou que seu pai foi assassinado por engano.

A declaração da atriz foi feita enquanto ela comentava sobre a lembrança de uma cena marcante da novela Porto dos Milagres, de 2001, de quando a sua personagem precisou matar um homem. Sem entrar em detalhes, ela citou a morte trágica do pai.

“Me arrepio de ver essa cena até hoje, foi uma das que mais me emocionei. Ela [a personagem] chega, acha a irmã morta e sai para matar o cara que fez aquilo. E usei a minha memória afetiva [para encenar]”, declarou.

Então, ela lembrou de sua emoção na gravação. “Meu pai morreu assassinado por engano na noite de Natal. [Na cena] Eu vi a irmã morta, mas eu via o meu pai morto. Então, peguei aquela arma e falei: ‘Eu vou matar o homem que matou o meu pai’ (...) Chorei tanto que o diretor falou: ‘Luiza, pode parar’ e eu não conseguia parar de chorar", afirmou.

Luiza Tomé exibe sua beleza em foto de maiô

A atriz Luiza Tomé (61) relembrou a sua ida para o mar de Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, nesta semana. A estrela recordou uma foto com look ousado em um dia de sol ao ar livre.

Nas imagens, a musa apareceu com um maiô preto estilo 'engana mamãe', com direito a decote generoso e recortes nas laterais. O modelito destacou as suas curvas da artista, que ainda caprichou no sorrisão na hora da foto. “Acordei com saudades de Angra, sol, calor e mar”, disse ela na legenda.