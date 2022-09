Aos 61 anos, Luiza Tomé usa maiô 'engana mamãe' e recebe elogios dos fãs

Luiza Tomé exibe sorrisão ao curtir banho de mar com look decotado

Publicado em 19/09/2022, às 16h57 - Atualizado às 17h01

A atriz Luiza Tomé (61) relembrou a sua ida para o mar de Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, nesta semana. A estrela recordou uma foto com look ousado em um dia de sol ao ar livre.

Nas imagens, a musa apareceu com um maiô preto estilo 'engana mamãe', com direito a decote generoso e recortes nas laterais. O modelito destacou as suas curvas da artista, que ainda caprichou no sorrisão na hora da foto. “Acordei com saudades de Angra, sol, calor e mar”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs foram à loucura e elogiaram a beleza dela. “Muito maravilhosa”, disse um seguidor. “Que linda”, afirmou outro. “Maravilhosa”, declarou mais um.

Vale lembrar que Luiza Tomé está longe das novelas desde que atuou em O Sétimo Guardião, de 2018, da Globo.

Veja a foto de Luiza Tomé de maiô na praia: