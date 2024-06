Saiba o que não é indicado para o skin care durante o inverno

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf explica quais atitudes não são indicadas para os cuidados com a pele durante o inverno

Com a previsão de uma frente fria para os próximos dias, é importante se atentar a alguns cuidados específicos com a pele. Saiba a seguir atitudes que devem ser evitadas na rotina de skin care durante os meses do inverno.

A dermatologista Luciana Maluf explica que, com o tempo frio e seco, a pele naturalmente precisa de um reforço na hidratação. Em entrevista à CARAS Brasil, ela afirma que, durante este período, a esfoliação, por exemplo, não pode ser tão frequente.

"Uma coisa muito importante é não ficar esfoliando muito a pele, sem a contrapartida de uma boa hidratação", afima. "Uma limpeza de pele, alguns procedimentos ou mesmo esfoliar com profissionais e em casa, seria indicado somente uma vez na semana e logo em seguida hidratar, porque tiramos as camadas de células mortas, que neste momento deixam de proteger no frio."

A especialista diz que é importante ter o acompanhamento com um dermatologista para que o profissional possa orientar um equilíbrio entre os produtos durante a estação do ano. Ela diz que, geralmente, se usam ácidos mais intensos nos meses de frio.

"Sempre contrabalanceando de manhã a hidratação para que os ácidos não agridam muito a pele e não se tornem irritativos, ao invés de estar trazendo uma beleza e saúde, está sendo um agressor para a pele", acrescenta.

Maluf diz que a pele das crianças e idosos também precisam de atenção especial. Em ambos os casos, a hidratação é importante, porém, não pode ser feita de uma forma tão agressiva. "Para os idosos, por exemplo, costumo não indicar na composição desses cremes para idosos a ureia que pode pinicar, apesar de ser um excelente hidratante."

"Costumo pegar os produtos ou formular a base de glicerina, ceramida, aveia e óleos, blend de silicone para refazer essa película protetora que temos no corpo naturalmente, ajudando a não ter uma perda transdérmica de água, já que também perdemos água pela pele. Sendo ótimas vias para manter a hidratação no organismo", completa a especialista.

