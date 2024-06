Fafy Siqueira dispensa críticas por casar com mulher 35 anos mais jovem: ‘Cala boca’

Discreta sobre sua vida pessoal, Fafy Siqueira revela como lida com as críticas sobre seu casamento com mulher 35 anos mais jovem

Mais discreta sobre sua vida pessoal, Fafy Siqueira revelou como lida com as críticas sobre seu casamento com uma mulher 35 anos mais jovem. Casada com a chef Fernanda Lorenzoni, a atriz e comediante compartilhou que encara as críticas com muito bom humor e revelou que está em uma ótima fase em seu relacionamento.

Em entrevista ao GShow, Fafy abriu o jogo e revelou que costuma receber alguns comentários maldosos. No entanto, ela rebate com deboche: “De cem mensagens, três perguntam se é minha neta, para me sacanear”, contou a famosa, que assumiu o relacionamento em março de 2020, após quatro anos juntas.

“Eu digo: 'Não, é minha mulher!'. Se você não tem capacidade para ter ao seu lado uma mulher inteligente, linda e 35 anos mais jovem que você, cala a boca”, Fafy disparou sem pensar duas vezes. Apesar das críticas, a comediante revelou que recebeu bastante apoio por parte dos fãs desde que assumiu seu relacionamento.

"Primeiro perguntei à Fernanda se não haveria problema e, no dia seguinte, bombou. Foi ela que me inspirou e incentivou, dizendo: 'Você não tem que provar nada a ninguém. Você é a dama do humor brasileiro'", disse a humorista, que também falou sobre o etarismo. Aos 69 anos, ela encontra dificuldades no mercado de trabalho.

"Vejo, por exemplo, produtos que dizem que vão enaltecer a mulher um pouco mais velha e isso não acontece, é só uma chamada”, refletiu sobre os desafios relacionados a idade durante a entrevista. “Apesar de tudo, há mais espaço”, completou Fafy, que celebra 50 anos de carreira, sendo oito deles com o apoio de sua esposa.

Fafy Siqueira assumiu relacionamento após acidente:

Em 2020, Fafy Siqueira assumiu que estava namorando Fernanda Lorenzoni, de 30 anos, à coluna da Patrícia Kogut, do jornal O Globo. As duas se aproximaram em 2016 quando trabalharam juntas na peça Forever Young. Inclusive, foi a chef quem socorreu a artista quando ela sofreu uma baixa de pressão, caiu e quebrou três costelas.

Desde então, Fafy e Fernanda fazem raras aparições juntas e trocam algumas declarações nas redes sociais: “Ela é o meu Roberto de Carvalho, mas eu??? Tô longe de ser a Rita Lee dela.”, Fafy escreveu na legenda de um clique em que aparece segurando a mão da esposa e exibe detalhes de sua aliança de casamento; confira!