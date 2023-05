Fafy Siqueira faz declaração apaixonada para a esposa: ‘Meu Roberto de Carvalho’

Atriz Fafy Siqueira se derrete em homenagem romântica para esposa 34 anos mais nova, a artista Fernanda Lorenzoni

Discreta em sua vida pessoal, a atriz Fafy Siqueira (68) abriu uma rara exceção e usou as redes sociais para fazer uma declaração especial à sua esposa, a atriz e diretora Fernanda Lorenzoni (34), que é 34 anos mais nova que ela. A homenagem veio acompanhada de uma comparação com dois grandes nomes da música brasileira, os artistas Roberto de Carvalho (70) e Rita Lee (1947-2023).

“Ela é o meu Roberto de Carvalho, mas eu??? Tô longe de ser a Rita Lee dela.”, Fafy escreveu na legenda de um clique em que aparece segurando a mão da esposa e exibe detalhes de sua aliança de casamento. As duas estão juntas há sete anos, mas assumiram o relacionamento publicamente há pouco tempo.

Fernanda se derreteu com a declaração da esposa e também fez questão de compará-la nos comentários: “É a minha Rita Lee sim! Cada uma com a genialidade em lugares diferentes, mas duas grandes mulheres! Te amo, minha Fafy!”, a artista escreveu relembrando o icônico casal, Rita e Roberto, que permaneceram apaixonados por mais de 47 anos.

A publicação romântico também ganhou diversos comentários de fãs das artistas, que se conheceram nos bastidores de uma peça de Fernanda Young: “Coisa mais linda essa declaração”, disse uma admiradora do casal. “Amor que se completa, muito lindo", elogiou uma seguidora. “Lindas de viver”, exaltou uma terceira. "Amo esse amor", se derreteu mais um.

Fafy Siqueira faz rara aparição em público com a esposa:

A atriz Fafy Siqueira fez uma rara aparição em público ao lado da esposa, Fernanda Lorenzoni, no início deste mês. Elas foram juntas ao show da cantora Gina Garcia, que é a mãe de Gloria Groove. Esbanjando felicidade, as duas posaram sorridentes na entrada do evento. Confira o clique!