Fafy Siqueira faz rara aparição em público com a esposa, que é 34 anos mais nova

Fafy Siqueira e a esposa, Fernanda Lorenzoni, posam juntas na plateia de show em São Paulo. Elas estão juntas há cerca de sete anos

A atriz Fafy Siqueira fez uma rara aparição em público ao lado da esposa, Fernanda Lorenzoni, que é 34 anos mais nova do que ela. As duas estão juntas há cerca de sete anos e revelaram o relacionamento publicamente há pouco tempo.

Na noite de quarta-feira, 3, elas foram juntas ao show da cantora Gina Garcia, que é a mãe de Gloria Groove. Elas posaram sorridentes na entrada do evento. As duas se conheceram quando estavam fazendo uma peça de Fernanda Young.

Recentemente, Fafy comentou sobre a decisão de assumir o romance publicamente. “A Fernanda é minha esposa há seis anos. É legal porque eu nunca saí do armário. Sempre fui dentro do armário pra caramba. Há dois anos me perguntaram se eu tinha caído, me machucado, e quem estava comigo. Eu cheguei na sala e disse: 'Estou de saco cheio de mentir', e falei a verdade: 'com a minha esposa'”, disse ela no programa Caldeirão com Mion em 2022.

