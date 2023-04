Nicolas Prattes é flagrado em clima de romance com a namorada

Astro da novela Todas as Flores, Nicolas Prattes curte passeio com a namorada e surge aos beijos na noite de sábado

O ator Nicolas Prattes aproveitou a noite deste sábado, 29, para curtir um passeio com a namorada, Luiza Caldi, que é ex-bailarina do programa Faustão na Band. Os dois foram flagrados durante um jantar romântico no Rio de Janeiro.

Eles foram vistos chegando ao restaurante e também aos beijos enquanto estavam sentados à mesa.

Recentemente, os dois viajaram juntos para Leopoldina, no interior de Minas Gerais, após o fim das gravações de Todas As Flores. Nas redes sociais, ele se declarou à amada. "Luiza, eu sempre repasso na cabeça a nossa primeira troca de olhar. A primeira conexão. Nessa vida é besteira viver sem amor. Eu agradeço, porque o meu é você. Obrigado, minha dupla!", escreveu o ator.

O casal assumiu o namoro publicamente em julho de 2022.

Atualmente, o ator pode ser visto na novela Todas as Flores, do Globoplay. Com o sucesso da história, ele contou que é questionado para dar spoilers da trama, mas ele se recusa. "Realmente é são muitas pessoas perguntando o que vai acontecer, inclusive gente da minha família, que eu não conto. Mas outro dia eu estava pensando: e se eu quiser contar? Mas eu não lembro o que aconteceu", disse ele aos risos. E completou: "Até foi bom ter acontecido uma confusão na minha cabeça sobre o que eu gravei e fica esse suspense do que vai ser exibido ou não. Então foi bom".

