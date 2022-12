Nicolas Prattes se declara para a namorada: "Meu amor"

O ator Nicolas Prattes assumiu o namoro publicamente em julho deste ano

O ator Nicolas Prattes (25) se declarou para a namorada, a dançarina Luiza Caldi (27), no Instagram, neste último fim de semana.

Os dois viajaram juntos para Leopoldina, no interior de Minas Gerais, após o fim das gravações de Todas As Flores.

"Luiza, eu sempre repasso na cabeça a nossa primeira troca de olhar. A primeira conexão. Nessa vida é besteira viver sem amor. Eu agradeço, porque o meu é você. Obrigado, minha dupla!", escreveu o ator.

O casal assumiu o namoro publicamente em julho deste ano.

Nicolas Prattes aposta em carreira livre de rótulos

Elencar os predicados e as facetas de Nicolas Prattes não é uma tarefa fácil. Talentoso, bem-humorado, amante dos esportes e romântico, o ator tem arrancado elogios e, lógico, suspiros com sua atuação em Todas as Flores, do Globoplay, trama na qual dá vida ao batalhador Diego, mas deixa claro: a arte e o ofício estão acima de qualquer título, principalmente, o de galã.

“Eu não acredito em nada disso, vou levando minha vida e construindo minha história sem precisar pegar nenhum rótulo que a mim é enviado, isso não é tarefa minha”, dispara o ator, durante entrevista exclusiva para CARAS.

Definindo-se como uma pessoa intensa dentro e fora de cena, o carioca fez sua estreia nas telinhas com apenas dois anos de idade, quando viveu Francesquinho, o filho dos personagens de Ana Paula Arósio (47) e Thiago Lacerda (44) em Terra Nostra.

Na adolescência, fez teatro, cursos e chegou a estudar Cinema em Los Angeles, nos EUA. Quando regressou ao Brasil, não parou mais e amadureceu aos olhos do público, tornando-se um dos mais requisitados atores de sua geração.

“É uma profissão que exige disciplina, determinação e fé. Você tem que acreditar muito naquilo que você faz. Às vezes, as pessoas podem não acreditar, mas se você acredita já é 80% do caminho. Então, o maior desafio é manter a chama da fé sempre acesa”, assegura ele, cujo currículo inclui sucessos da teledramaturgia como as globais Malhação: Seu Lugar no Mundo, O Tempo Não Para e Éramos Seis.