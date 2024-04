Sabina Simonato se ausenta no jornal após perder familiar: 'Chorando'

Abalada, Sabina Simonato se ausenta no trabalho e expõe motivo em sua rede social; jornalista desabafou ao perder pessoa muito importante de sua vida

A apresentadora Sabina Simonato, do Bom Dia São Paulo, da Globo, não apareceu no jornal na manhã desta sexta-feira, 26, por um motivo muito triste. Em sua rede social, a jornalista contou o que aconteceu e lamentou o falecimento em sua família.

Com fotos de sua infância ao lado da avó e da senhora segurando a sua filha Sophia, de 3 anos, a comunicadora fez uma breve homenagem e se mostrou bastante abalada com sua partida. Sabina então falou como está se sentindo.

"Vó, tô um caco aqui deste lado! Mas sei que Deus está te recebendo nos braços Dele . Seu filho totó também está aí com você. Obrigada por tudo. Como é difícil a despedida, mas Nossa senhora vai nos dar o conforto. Sei que está em paz e restaurada, aí no céu! Um beijo meu e da SoSo, que está aqui em casa sem entender nada, me vê triste , chorando.. aos poucos vou explicando que agora você - bisa, é uma estrelinha no céu! Tchau tchau tchau tchau tchau como vc costumava dizer!", escreveu ela lamentando a morte da senhora.

Nos últimos meses, Sabina Simonato encantou ao mostrar a visita que a filha fez para ela em seu trabalho. A garota foi até os estúdios da Globo e conheceu o local onde a mamãe dá as notícias.

Sophia nasceu em maio de 2021 e, desde então, domina o perfil da apresentadora no Instagram. A jornalista já mostrou vários momentos da criança. A menina é fruto do casamento de sete anos de Sabina com Evandro Gondolfi.

Filhos de Rodrigo Bocardi nasceram nos EUA; saiba por que

Antes de apresentar o telejornal Bom Dia SP, da TV Globo, Rodrigo Bocardi contruiu carreira na emissora desde 1999, onde atuou como repórter e produziu matérias e coberturas para programas como o Jornal Nacional. O jornalista foi contratado como correspondente em Nova York, nos Estados Unidos, em janeiro de 2009 e passou quatro anos no cargo cobrindo eventos no país como a posse de Barack Obama (62) e as passagens dos furacões Irene e Sandy.

Após um ano da mudança, ele teve seu segundo filho, Gabriel, que nasceu na cidade em 2010. Já adolescente, o rapaz aparece em registros no perfil do pai e ganha várias comparações por sua semelhança com o apresentador.

Em 2013, Rodrigo Bocardi retornou ao Brasil para assumir o comando do Bom Dia São Paulo. Em menos de dois meses da volta do apresentador para o país natal, Claudia Bocardi, que ainda estava em Nova York, teve seu terceiro herdeiro com o jornalista. Gustavo nasceu na maternidade do Mount Sinai Hospital, em frente ao Central Park, localizado no Upper East Side da Big Apple.

Rodrigo Bocardi precisou se ausentar da apresentação do Bom Dia São Paulo durante um período para viajar e conhecer o filho nos Estados Unidos. Atualmente, o caçula se inspira no pai para seguir os passos do jornalismo, como revelou o apresentador nas redes sociais ao lado de uma foto do herdeiro fantasiado de repórter. "Jornalista nos anos 1990, mas foi na TV Globo que me tornei repórter nos anos 2000! E foi onde pude me inspirar em tantos outros repórteres. Até que eu mesmo virei inspiração! Pelo menos para o meu próprio filho", declarou na publicação.

Depois do nascimento dos filhos, a família toda se mudou para o Brasil e passou a viver em São Paulo. Apesar da distância da cidade natal, os herdeiros de Rodrigo Bocardi não perderam o contato com Nova York e aproveitaram os dias de folga do pai para visitar a Big Apple com o apresentador nos últimos dias.