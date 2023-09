De férias, Sabina Simonato mostra fotos da filha em viagem: ''Linda''

Jornalista da Globo Sabina Simonato mostra novas fotos da filha em viagem e explode o fofurômetro

A jornalista Sabina Simonato encantou ao compartilhar novas fotos de sua única filha, Sophia, de dois anos. Nesta sexta-feira, 15, a apresentadora global mostrou mais um momento de sua viagem com a herdeira e exibiu o passeio que fizeram.

Na praia, a comunicadora aproveitou para levar a pequena para se divertir com cascas de tartaruga. Mamãe coruja, Sabina Simonato registrou o momento de Sophia no local e explodiu o fofurômetro com os cliques.

"Nasceu!", escreveu a jornalista na legenda dos cliques da pequena toda curiosa curtindo o passeio. Nos comentários, os seguidores babaram pela bebê. "Muito linda", admiraram os fãs. "Que gracinha", disseram outros.

A filha de Sabina Simonato, Sophia, nasceu em maio de 2021 e, desde então, domina o perfil da mamãe no Instagram. A jornalista já mostrou vários momentos da criança. A menina é fruto do casamento de sete anos da jornalista com Evandro Gondolfi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabina Simonato (@sabinasimonato)

Filha de Sabina Simonato dá show de fofura

Nos últimos dias, Sabina Simonato compartilhou cliques de Sophia curtindo o dia de sol em grande estilo na piscina. Na ocasião, a garota deu um show de fofura ao aparecer com um maiô listrado e exibindo suas bochechinhas.

No final de 2020, Sabina Simonato anunciou que estava grávida de Sophia. "Eu queria contar para vocês que a partir de agora não bate só um coração dentro de mim. São dois! É isso aí, Deus me presenteou com essa dádiva que é ser mãe. Você pode estar pensando: 'Sabina, está demorando tanto para gravar, quer fazer mistério?'. Eu estou suando aqui, já gravei tanto, já chorei, porque é um momento muito especial. É isso, serei mamãe", disse ela, que na época estava com 35 anos.