Visita especial! Filha de Sabina Simonato conhece o trabalho da jornalista

Filha de Sabina Simonato encanta ao surgir no estúdio do jornal; apresentadora do 'Bom Dia São Paulo' revelou os registros da visita da herdeira

A filha de Sabina Simonato, Sophia, de dois anos, fez uma visita especial no trabalho da mãe nesta sexta-feira, 22. Em sua rede social, a jornalista do Bom Dia São Paulo exibiu os registros de sua única herdeira na Globo.

Cheia de estilo, a pequena foi até o estúdio conhecer o local onde a mãe trabalha. A menina foi com um vestido com uma frase nas costas, "está tudo bem não ser perfeita", e sandálias combinando com a peça.

Bem risonha, Sophia apareceu se divertindo por trás e na frente das câmeras. "Hoje foi dia de uma visita muito especial pra mamãe no trabalho", contou a apresentadora ao revelar os cliques da herdeira no local. Nos comentários, os internautas admiraram a aparição da filha da global. "Ah que delícia de visita", escreveram. "Que riqueza", falaram outros.

Sophia nasceu em maio de 2021 e, desde então, domina o perfil da mamãe no Instagram. A jornalista já mostrou vários momentos da criança. A menina é fruto do casamento de sete anos da jornalista com Evandro Gondolfi.

Sabina Simonato anuncia gravidez

No final de 2020, Sabina Simonato anunciou que estava grávida de Sophia. "Eu queria contar para vocês que a partir de agora não bate só um coração dentro de mim. São dois! É isso aí, Deus me presenteou com essa dádiva que é ser mãe. Você pode estar pensando: 'Sabina, está demorando tanto para gravar, quer fazer mistério?'. Eu estou suando aqui, já gravei tanto, já chorei, porque é um momento muito especial. É isso, serei mamãe", disse ela, que na época estava com 35 anos.

