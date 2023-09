Alan Severiano revela como conheceu a esposa: "Vamos fazer 20 anos juntos"

Em exclusiva para CARAS, jornalista Alan Severiano fala como é a sua vida longe da bancada do 'SP1'

No comando do SP1 e eventualmente no Jornal Hoje, apresentador Alan Severiano é discreto com sua vida pessoal. Contudo, por aparecer todos os dias na casa dos telespectadores, muita gente se pergunta como o âncora é longe das bancadas. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, ele contou como é sua vida longe das telinhas.

Mais conhecido pelo público de São Paulo após assumir o lugar de César Tralli no SP1, Alan Severiano, de 47 anos, é casado e tem duas filhas, Olívia, de 15 anos, e Anita, de 13. Inclusive, a amada e mãe de suas herdeiras, Rachel Rubin, também trabalha como jornalista. O apresentador então contou como iniciou o relacionamento nos anos 2000.

"Sou casado com uma jornalista, Rachel Rubin. Nos conhecemos numa festa de amigos em comum, ela estava na faculdade e eu fazia um curso de locução no Senac na época. Temos até hoje a gravação do momento em que a gente se encontrou . Para quebrar o gelo, saí abordando as pessoas com uma câmera, perguntando coisas, e parei nela, naquele sorriso lindo. Ano que vem vamos fazer 20 anos juntos, oficialmente. Temos duas filhas: Olívia, de 15, e Anita, de 13, nossas preciosidades", falou.

Pai coruja, ele teceu elogios para as garotas e comentou que sempre quis ser pai. "Estudiosas, carinhosas, determinadas... e agora com as dores e delícias da adolescência, nos ensinando mais essa etapa da paternidade e da maternidade. Sempre quis ser pai, e de duas crianças . Acho legal ter irmãos, aprender desde cedo a dividir, olhar além do umbigo. Nos últimos tempos, surgiu um caçulinha, o Kiwi, mascote da casa. É peludo e, de longe, o mais carente", falou sobre terem um pet na família.

ALAN SEVERIANO FORA DO TRABALHO

Apesar do terno no estúdio com ar condicionado na Globo, Alan Severiano mostrou gostar de praticar atividades ao ar livre como andar de bicicleta. "Gosto de fotografar, nadar e pedalar. No último ano, tenho andado mais de bike. Moro perto de duas ciclovias, e um dos prazeres é sair por aí tirando fotos, ouvindo música. Quando o fim de semana permite, uma descidinha para ver o mar e o horizonte me deixa animado", comentou e acrescentou passeios legais para atrair a atenção das filhas adolescentes.

Nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, o jornalista contou o que gosta de comer: "A paçoca de carne de sol com feijão verde e macaxeira que a minha mãe faz. Quando vou a Natal, como vários dias seguidos. E se for a um restaurante lá, peço a mesma coisa, com suco de mangaba e sorvete de tapioca de sobremesa, de preferência. Aqui em São Paulo, não abro mão de uma feijoada completa, no restaurante da firma mesmo, para manter a tradição nas quartas-feiras".

Além desses gostos, o apresentador surpreendeu ao dizer que curte cantar. "Em casa, gosto de ler deitado na rede. Me arrisco no karaokê, e às vezes canto umas músicas de óperas italianas... para desespero de toda a família. Sou muito desafinado. Até o cachorro se encolhe", riu ao contar.

Por fim, Alan Severiano apontou quem é sua inspiração no dia a dia. "Só tenho a agradecer às dicas e reflexões da minha mulher Rachel em todos os momentos, e o incentivo das minhas filhas, dos meus pais, parentes e amigos mais próximos. Cada um inspira de um jeito diferente… pelo carinho, pelos conselhos, broncas ou lutas individuais" , mostrou-se muito família.

"Vou citar aqui meu avô Geraldo, que já se foi, e que superou várias dificuldades . De uma família muito pobre, trabalhou duro, fez bicos, foi assistente de mecânico dos aviões americanos na Base Aérea de Natal durante a Segunda Guerra Mundial. Com a minha avó, formou os três filhos. Ele dizia que uma das maiores riquezas do homem era a palavra. Como jornalista, é meu instrumento diário, é com ela que trabalho todo dia" , emocionou ao relembrar suas origens.

