Alan Severiano faz rara aparição com a esposa em evento na noite de SP

O apresentador Alan Severiano, que comanda SP1, telejornal local de São Paulo na Globo, fez uma rara aparição em público ao lado da esposa, Rachel Rubin. Discreto com a vida pessoal, ele quase não é visto em eventos com a família, mas abriu uma exceção na noitdo último domingo para curtir uma festa no Parque do Ibirapuera com a amada.

Os dois foram flagrados juntos e posaram para as fotos na chegada do evento e esbanjaram sintonia. Eles foram assistir ao show de Samara Joy. Nas redes sociais, ele falou sobre a noite especial.

"Tem uma letra de música que diz: “acabei de encontrar a alegria” (I’ve just found joy). Não tem outra sensação ao ouvir Samara Joy. 23 anos, dois álbuns, dois Grammys em 2023, e ainda cantando apaixonadamente em português… Trocou peixinhos por beijinhos, mas tá mais do que perdoada. Viva o talento de Samara Joy", disse ele.

Vale lembrar que Alan Severiano é um dos jornalistas mais experientes da Globo em São Paulo e assumiu o lugar de Cesar Tralli no SP1 quando o colega foi promovido para o Jornal Hoje.

Fotos: Van Campos / AgNews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alan Severiano (@aseveriano)

William Bonner curte passeio no shopping com a esposa

O apresentador William Bonner, que comanda o Jornal Nacional, da Globo, aproveitou a tarde de folga há poucos dias para curtir um passeio com a esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas. Os dois foram fotografados de mãos dadas enquanto circulavam pelos corredores de um shopping.

Simpático, Bonner esbanjou sorrisos e ainda posou para fotos com fãs que o reconheceram no trajeto. Além disso, os dois pararam em um restaurante para uma refeição.

Fotos: AgNews