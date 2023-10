Conheça a família de Rodrigo Bocardi: Jornalista é pai de três filhos e vive casamento

Rodrigo Bocardi encantou seus seguidores nas redes sociais com um registro raro ao lado de seus filhos em viagem para Nova York

Rodrigo Bocardi (47) encantou seus seguidores nas redes sociais com um registro raro ao lado de seus filhos, Gabriel (13) e Gustavo (10), em uma viagem para Nova York. Para além dos meninos, o apresentador do telejornal Bom Dia SP, da TV Globo, também é pai de Anne e vive casamento com Claudia Bocardi, com quem teve os três herdeiros. Conheça a família do jornalista.

Discreta com a vida pública, Claudia Bocardi mantém um perfil privado para a família e amigos íntimos no Instagram, além de uma conta comercial por onde compartilha seu trabalho artesanal. Ao lado da mãe e da irmã, ela comanda a loja de artesanato Ateliê Feltros e Retalhos, que oferece desde produtos de moda até decoração. No perfil, também é possível conferir registros da esposa de Rodrigo Bocardi dando dicas de combinações com as peças ou até de seus filhos no meio da criação.

Filha mais velha da família, Anne de Carvalho Bocardi mantém um perfil privado nas redes sociais, assim como a mãe. Já adolescente, a primogênita de Rodrigo Bocardi aparece em cliques raros nas redes sociais do jornalista e ganha declarações apaixonadas do pai babão. "Aí quando você vê as pernas estão maiores que o pai! Meu amor sem medidas", escreveu ele ao lado de uma foto da herdeira em viagem para a Croácia.

Gabriel Bocardi veio em seguida da irmã para compor a família e também já entrou na adolescência com seus 13 anos. O filho de Rodrigo Bocardi nasceu em Nova York, nos Estados Unidos, após o pai ser contratado como correspondente na cidade, em 2009. Com várias comparações de sua semelhança com o apresentador, o pequeno também ganha espaço em registros no perfil do jornalista.

Caçula entre os irmãos, Gustavo Bocardi chegou ao mundo na mesma cidade que Gabriel, mas teve uma história diferente. Na época, em 2013, o pai do pequeno tinha retornado para o Brasil e assumido o comando do Bom Dia São Paulo em menos de dois meses de seu nascimento. O jornalista precisou se ausentar da função durante um período para viajar e conhecer o filho nos Estados Unidos.

