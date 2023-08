Rodrigo Bocardi exibe foto inédita com a filha mais velha, Anne

Momento em família! Rodrigo Bocardi faz rara aparição com a filha mais velha em foto inédita

O apresentador Rodrigo Bocardi, que trabalha na Globo, explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma foto inédita ao lado da filha mais velha, Anne, fruto do casamento com Claudia Bocardi. Nesta sexta-feira, 4, o papai coruja fez um post nas redes sociais e exibiu a selfie que tirou com a filha durante um passeio especial.

Na imagem, os dois apareceram juntinhos e sorridentes. “Ela e eu!”, disse ele na legenda. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da filha dele. “Linda, uma princesa”, disse um seguidor. “Que momento lindo”, declarou outro. “Que menina bonita”, escreveu mais um.

Atualmente, ele está de férias com a família na Europa e até mostrou uma foto com a sua esposa, Claudia Bocardi. Os dois também são pais de Gabriel e Gustavo.

Rodrigo Bocardi já lamentou a morte de colega ao vivo

Há pouco tempo, o apresentador Rodrigo Bocardi, do telejornal Bom Dia São Paulo, emocionou os telespectadores ao falar sobre a morte do produtorWagner Vallim, que trabalhava na área de jornalismo da Globo e faleceu em decorrência de um infarto fulminante. Durante a edição do telejornal, o profissional lamentou a morte do amigo e relembrou a última conversa deles.

Bocardi contou que Vallim o aconselhou a não desistir da carreira no jornalismo. “No último encontro com ele, pediu para tirar uma foto e disse: 'Rodrigo, você não desista, você nos representa. É a importância do Bom Dia São Paulo. Sabe o que isso significa na vida dele todos?'. E eu falava: 'Não dá, Vallim, eu penso em desistir. É difícil”, declarou ele, que ainda completou: “Ele dizia que o Jornalismo é coragem, me encorajando. Eu penso, muitas vezes, em desistir, e a palavra dele é insista, persista. Esse Bom Dia vai continuar a pedido do Vallim”.

Wagner Vallim era chefe de apuração da TV Globo em São Paulo. Ele faleceu aos 55 anos na última terça-feira, 20. Ele trabalhou por 19 anos na Globo. Ele deixou esposa e dois filhos.