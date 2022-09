Rodrigo Bocardi comove ao falar da morte de funcionário da Globo: 'Penso em desistir'

Rodrigo Bocardi relembra última conversa com amigo e funcionário da Globo que morreu de forma repentina

O apresentador Rodrigo Bocardi, do telejornal Bom Dia São Paulo, emocionou os telespectadores ao falar sobre a morte do produtor Wagner Vallim, que trabalhava na área de jornalismo da Globo e faleceu em decorrência de um infarto fulminante. Durante a edição do telejornal desta quarta-feira, 21, o profissional lamentou a morte do amigo e relembrou a última conversa deles.

Bocardi contou que Vallim o aconselhou a não desistir da carreira no jornalismo. “No último encontro com ele, pediu para tirar uma foto e disse: 'Rodrigo, você não desista, você nos representa. É a importância do Bom Dia São Paulo. Sabe o que isso significa na vida dele todos?'. E eu falava: 'Não dá, Vallim, eu penso em desistir. É difícil”, declarou ele, que ainda completou: “Ele dizia que o Jornalismo é coragem, me encorajando. Eu penso, muitas vezes, em desistir, e a palavra dele é insista, persista. Esse Bom Dia vai continuar a pedido do Vallim”.

Wagner Vallim era chefe de apuração da TV Globo em São Paulo. Ele faleceu aos 55 anos na última terça-feira, 20. Ele trabalhou por 19 anos na Globo. Ele deixou esposa e dois filhos.

Rodrigo Bocardi faz homenagem para os colegas de trabalho

Nesta semana, Rodrigo Bocardi fez um post especial nas redes sociais para celebrar o trabalho em equipe nos bastidores do telejornal Bom Dia São Paulo.

"Sozinho no #bdsp sou apenas um ponto escuro no canto do estúdio! Obrigado a todos que fazem, assistem, participam… Todos que se unem em torno deste programa - o jornal disparadamente mais visto das manhãs de São Paulo!", disse ele.