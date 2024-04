Equipe de Ludmilla se pronuncia após especulações sobre participação em show da Madonna

Procurada pela CARAS Brasil, assessoria de Ludmilla respondeu sobre boato envolvendo a participação da funkeira no show histórico de Madonna, em Copacabana

O show de Madonna nas areias de Copacabana promete ser um dos espetáculos marcantes na história do Rio de Janeiro e pode contar com a presença de alguns nomes do cenário pop nacional. Um deles é Ludmilla, que passou a ser alvo de especulações envolvendo sua participação no evento.

Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria da funkeria se pronunciou e afirmou que não há uma confirmação oficial sobre assunto, garantindo que até então tudo não passa de boatos. "Não temos nenhuma informação oficial sobre o assunto", disse o comunicado.

Apesar de nada confirmado, corre nas redes sociais a informação que Lud já havia recebido o convite para subir ao palco da rainha do pop, mas tudo está sendo resolvido em total sigilo, para ela fazer uma mega surpresa aos fãs.

Ao que parece Ludmilla iria aparecer em um momento especial do show de Madonna, ao qual ela costuma convidar grandes personalidades da mídia local para brincar de avaliar os dançarinos, que aparecem fazendo performances durante a canção Vogue.

Nos Estados Unidos, o cantor Ricky Martin foi um dos convidados e roubou a cena ao ter reações divertidas ao ver os dançarinos musculosos rebolando em sua frente. Além do portoriquenho, quem também já apareceu no momento Vogue foram nomes como Cardi B, Ricky Martin, Kylie Minogue e Salma Hayek.

Além de Ludmilla, quem também foi alvo de especulações foi Pabllo Vittar, mas ainda não há confirmação da participação da drag queen no show. Diferente das duas, quem confirmou sua presença foi Anitta, que em 2019 fez uma parceria musical com Madonna na música Faz Gostoso, do álbum Madame X.

Na época do lançamento da faixa, que mostra Madonna cantando funk carioca em português, Anitta chegou a comentar em seu Instagram o quanto estava orgulhosa de conseguir colaborar musicalmente com um dos maiores nomes da música internacional.

"Tudo que eu quero dizer hoje é OBRIGADA. Como eu falei pessoalmente, Madonna, se hoje eu me sinto livre, poderosa e forte para me expressar, expressar minha sexualidade e meu jeito de ser mulher é por causa de sua luta de muitos anos. Sua luta por liberdade mudou milhões e milhões de vidas, incluindo a minha. É uma honra fazer parte da sua história incrível de alguma forma", escreveu Anitta.