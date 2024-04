Anne Hathaway revela que está sóbria há cinco anos: 'Um marco para mim'

Sem consumir álcool, Anne Hathaway diz ter feito escolha para estar disponível e presente após o nascimento de seu primeiro filho

Anne Hathaway não bebe álcool desde 2018, motivada em estar mais presente para o seu filho. Para ela, a gota d'água foi quando teve que buscar o primogênito na escola com uma forte ressaca. Em uma entrevista que foi ao ar neste sábado, 27, a atriz celebrou a marca de cinco anos de sobriedade.

Em uma nova entrevista ao The New York Times, a estrela de 'Os miseráveis' refletiu sobre sua saúde e sobre estar na casa dos quarenta: “Há tantas coisas que identifico como marcos. Normalmente não falo sobre isso, mas estou sóbria há mais de cinco anos”, diz ela. "Isso parece um marco para mim. Quarenta [anos] parece um presente. Minha impressão pessoal é que tudo está melhor”, continuou.

A artista falou sobre o assunto enquanto refletia sobre como tem sido sua vida desde que completou 40 anos. A estrela de Hollywood admitiu que beber provavelmente era uma forma de lidar com o fato de não se sentir confortável com seu próprio corpo. “Parece um pouco exposto discutir a alienação que senti do meu corpo, mas havia muito estresse somático ali. Eu estava muito pensando sobre muitas coisas”.

A atriz mencionou sua sobriedade pela primeira vez em uma aparição no programa da Ellen DeGeneres, em 2018. Ela contou que não beberia mais álcool enquanto o filho morasse com ela e citou as "reações desproporcionais" depois de beber.

“No fundo, eu sabia que não era para mim. E parecia tão extremo ter que dizer: 'Mas nenhum?' Mas nenhum. Se você é alérgico a alguma coisa ou tem uma reação anafilática, você não discute isso", reforçou Hathaway em outra entrevista.

Anne Hathaway detalha testes de química “nojentos” que fez

Em uma entrevista recente para a V Magazine, Anne Hathaway compartilhou uma história curiosa sobre os testes de química em Hollywood, destacando uma prática do passado que agora parece quase medieval.

Segundo ela, nos anos 2000, era comum os produtores pedirem aos atores para "testar a química" com diversos colegas de cena, o que, na opinião dela, era uma abordagem bastante desagradável. A atriz relembrou a ver que teve que beijar 10 atores.